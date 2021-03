Julio César Chávez responde a las acusaciones por la supuesta recaída de Rafael Amaya en las drogas

En un encuentro con varios medios de comunicación, el ex campeón del boxeo Julio César Chávez manifestó que a él no le consta que el actor mexicano Rafael Amaya, haya tenido una recaída en sus adicciones como mucho se ha especulado, a raíz de que la revista TVNotas diera a conocer unas imágenes del supuesto delirio de persecución que padece el protagonista de la serie "El Señor de los Cielos", a consecuencia de dichas adicciones.

Hace unos meses Rafael Amaya estuvo internado en la Clínica de Rehabilitación Baja Sol de Julio César Chávez, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tras darse a conocer las imágenes antes mencionadas, muchas personas han culpado al ex pugilista, señalando que su clínica no hace lo suficiente por sus pacientes, en este caso, por el actor de 44 años de edad.

El papá del controvertido boxeador Julio César Chávez Jr., resaltó que ha ayudado a muchos futbolistas, artistas y boxeadores de todas las clases sociales, con sus problemas de drogas y alcohol. Dijo que la mayoría se salva.

Yo quiero mucho a Rafael, somos muy buenos amigos y a mí no me consta que haya recaído, pero si hay unos videos ahí, eso ya no es mi culpa.

Julio César Chávez dejó muy en claro que mientras tenga vida, seguirá ayudando a las personas con sus adicciones. Asimismo mencionó que en un proceso de desintoxicación, es de vital importancia la fuerza de voluntad del paciente. "Aquella persona que está en una clínica de recuperación y sale de un proceso y recae, es porque no vuelve a sus juntas".

La semana pasada la revista de espectáculos antes mencionada, aseguró que Rafael Amaya fue encontrado por un automovilista durante la madrugada en las calles de una zona residencial en Tijuana, Baja California, corriendo y muy alterado, pues al parecer un grupo de personas quería privarlo de su libertad. Según TVNotas el actor de la serie "El Señor de los Cielos" tuvo alucinaciones por el delirio de persecución que padece.

El automovilista llevó a Rafael Amaya hasta una gasolinera cercana para que se tranquilizara; posteriormente llegaron agentes de la Policía Municipal de Tijuana, a quienes el actor les pidió que lo llevaran al Ministerio Público para levantar una denuncia.

Anteriormente Julio César Chávez había expresado en Twitter que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad, nunca podrá aliviarse. Con estas palabras dio a entender que Rafael Amaya, tras salir de su Clínica de Rehabilitación, no siguió con su tratamiento. "Ni la más chingona podría cambiarlo, la solución es querer, yo quise yo solo, por hoy sigo limpio y es un día a día", aseguró el ex pugilista.