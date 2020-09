Julio César Chávez vs Jorge "El Travieso" Arce: lo que no se vio de la pelea de exhibición

Ayer viernes se llevó a cabo una magna función de box con dos grandes leyendas mexicanas: Julio César Chávez y Jorge "El Travieso" Arce. La pelea se llevó a cabo en el Grand Hotel Tijuana. Los boxeadores llevaron a cabo su tercera pelea de exhibición cuyos ingresos tendrán causas nobles; en la misma función también se vieron las caras Julio César Chávez Jr con el pugilista de Culiacán, Sinaloa Mario Cázares.

La ex diputada sinaloense de las 62 legislatura, Fernanda Rivera de Bloch, compartió varias imágenes en sus redes sociales, mismas que no se vieron durante la transmisión de la tercera pelea de exhibición de Julio César Chávez y Jorge "El Travieso" Arce.

Fernanda Rivera, Yolanda Andrade y "El Travieso" Arce. Foto: cortesía

A la función de box asistieron personalidades como la conductora de televisión Yolanda Andrade (originaria de Culiacán, Sinaloa), amiga muy cercana del campeón del boxeo Julio César Chávez. También estuvo presente el productor de telenovelas Juan Osorio, padre de uno de los hijos de la vedette cubana Niurka Marcos.

Juan Osorio y Fernanda Rivera. Foto: cortesía

Durante el primer round Julio César Chávez y Jorge "El Travieso" Arce iniciaron un tanto precabidos, para después comenzar a destaparse con una serie de golpes que hicieron estallar a las pocas personas presentes en el escenario.

El segundo round inició con intercambio de golpes, con constantes intentos de Julio César Chávez por conectar su característico gancho al hígado de izquierda, pero la movilidad de "El Travieso" Arce dificultó la tarea en gran medida. Al terminar el episodio, ambos ya notoriamente agotados, hicieron una pequeña muestra de su orgullo al lanzar golpes.

El tercer round destacó por el típico movimiento de cintura de Julio César Chávez, que muchas veces le daría glorias ante grandes figuras del pasado. Por otra parte, Jorge Arce mostró su característica garra, sin bajar los puños a pesar de los minutos.

Jorge "El Travieso" Arce junto a Julio César Chávez Jr. Foto: cortesía

El cuarto y último round, fue una muestra claro de que por más años que pase, y más deterioro físico, el talento no se pierde, saliendo a la luz el dicho "Lo que bien se aprende no se olvida". Al final no hubo ganador al tratarse de una exhibición o pelea amistosa.

El ex campeón mundial del boxeo Julio César Chávez confirmó uno cuarto encuentro contra Jorge "El Travieso" Arce, tras perder contra él en la pelea que exhibición que en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. "Me quedé como se dice con la estaca adentro, vamos a hacer una cuarta", declaró Chávez a los medios presentes.