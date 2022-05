Julio Preciado contento por la gira con El Recodo

El cantante Julio Preciado lleva dos exitosas presentaciones con Banda El Recodo en Guadalajara, las cuales ha disfrutado por el cariño que le sigue demostrando la gente tras su paso por la agrupación.

Luego de ese reencuentro con la agrupación, el intérprete de 55 años de edad celebra estar reviviendo uno de los momentos más especiales de su carrera musical que tuvo con La Madre de todas las bandas, entre 1992 y 1997, cuando fue vocalista de la banda fundada por Don Cruz Lizárraga.

Sobre esta gira que se titulada Esta vida es muy bonita, el denominado Gigante de la Banda compartió su emoción de que el tour con El Recibo tenga fechas programadas hasta febrero de 2023, presentaciones que también llegarán a ciudades de Estados Unidos. Al cuestionarlo si cabría la posibilidad de que el espectáculo se realice en Mazatlán, Julio dijo que él cree que si se tiene ya pensado presentarlo en el puerto.

Yo pienso que tienen pensado hacer algo (banda El Recodo). Yo no quiero adelantar algo, por qué yo no soy la empresa, a mí me invitaron y hay que tomarlo mucho en cuenta eso ¿no?", expresó Preciado, que cuenta con más de 30 años de trayectoria artística.