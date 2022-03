Julio Preciado describe a los corridos tumbados como “una cochinada” que no aportan nada a la música

México. Julio Preciado vuelve a arremeter en contra de los corridos tumbados y dice que son pura "cochinada", también que no aportan nada a la música mexicana.

El cantante sinaloense Julio Preciado se muestra una vez más descontenco en contra de los corridos tumbados y en entrevista con el programa Despierta América se muestra molesto porque se difunde ese tipo de música.

“Luego se enojan, pero la verdad no creo que aporten nada a nuestro gran género que es el regional mexicano, que es la verdadera música del pueblo y de la gente”, dice el cantante de temas como Tus mentiras y El sinaloense.

“Creo que venderles cochinada a nuestros niños, a la gente que está creciendo la verdad es que me da mucho coraje, pero si eso es lo que ellos quieren hacer, pues adelante”, reitera también.

Foto de Instagram

"El Gigante de la banda" reconoce que "el sol sale para todos" y hay música para todos los gustos, pero desde su punto de vista este tipo de corridos no aporta nada al género regional mexicano y en lo particular no le gustan.

Julio ha sido uno de los vocalistas más exitosos en El Recodo, donde permaneció entre 1991 y 1998,´y tras abandonarla se lanzó como cantante solista consiguiendo éxito inmediatamente, puesto que además de talentoso es dueño de una gran voz y estilo único que lo caracterizan.

Julio Preciado, de 55 años de edad, inicia el 2022 con mucho trabajo y actualmente prepara su gira al lado de banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, lo que significará para él un reencuentro con la agrupación en la que fue vocalista años atrás.

La invasión se llama la gira que harán Julio y El Recodo y en la que también participan Banda Los Recoditos, Banda Los Sebastianes, Gerardo Ortiz y Jary Franco, y cuyas presentaciones serán próximamente en USA y seguramente después en México.