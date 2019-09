El cantante Julio Preciado explota contra una aerolínea, en Mexicali, por el mal servicio que le brindan en el aeropuerto de esa ciudad, donde viajó este fin de semana. A través de Facebook, "El Gigante de la banda" cuenta el motivo de su enojo.

Disgustado y molesto, así se percibe Julio Preciado en el video que cuelga en Facebook y a través del cual hace público que Volaris brinda un mal servicio al público. A él le consta y por eso es el motivo de su molestia.

Es increible que una aerolínea que vuela a todo México no tenga una silla de ruedas. No sé a que autoridad recurrir para denuncia esto...", comenta Preciado.

El cantante de temas como "Aunque no sea conmigo" y "Como este loco", a lo que cuenta, solicitó una silla de ruedas para usarla y en Volaris le contestaron que no tenían, y por si fuera poco, le pidieron que se condujera caminando.

Qué lástima que las personas con alguna discapacidad o los que tenemos algún problema pasemos por estas cosas. Me dijeron que no tenían (sillas de ruedas) y que me fuera caminando."