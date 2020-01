Julio Preciado habla por primera vez sobre el trasplante de riñón

Julio Preciado dio sus primeras declaraciones, días después de haber sido sometido a un trasplante de riñón, cirugía que se llevó a cabo en un hospital de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En una entrevista exclusiva al programa Ventaneando comentó, "estoy cansado únicamente, no por la operación, creo que el encierro es muy difícil para Julio Preciado".

El cantante originario de Mazatlán, Sinaloa compartió buenas noticias tanto con los conductores del programa vespertino de TV Azteca como con sus fans: "decidí darles una buena noticia, la creatinina que es la que producía mi problema en los riñones se encontraba al momento de mi operación en el nivel de 9.5 por ciento, ahorita acaba de ir por los nuevos resultados, los tengo en 1.2 por ciento".

¿Qué es la creatinina?, es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina; se trata de un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos que habitualmente produce el cuerpo en una tasa muy constante, y que normalmente filtran los riñones excretándola en la orina.

Por otra parte, el ex vocalista de Banda El Recodo informó que ya empezó con la terapia física requerida. "El nuevo riñón está irrigando (pasando la sangre por los vasos para llegar a todos los tejidos del cuerpo) ya llega la sangre otra vez la cuerpo, ya estoy orinando por mi propio medio, ya no me están poniendo tanto líquido, estamos como dice el doctor, 'en la parte médica no podemos hacer más ya'".

Julio Preciado saldrá del hospital el próximo viernes. "únicamente pre-alta y me voy a un departamento que vamos a tener aquí en Guadalajara otros 20 días más, no es porque esté enfermo, es por cuestiones plenamente de seguridad".

Con el humor que lo caracteriza, el cantante del Regional Mexicano bromeó al expresar: "estoy bien riñonudo", en referencia a que ahora vivirá con tres riñones.