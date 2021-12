Julio Preciado ingresa de nuevo al quirófano en clínica de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Esta mañana, el cantante Julio Preciado ingresó de nueva cuenta al quirófano. En esta ocasión, afortunadamente no se trató por un problema de salud, sino para someterse a una cirugía estética facial para hacerse algunas modificaciones en párpados y cuello.

El intérprete mazatleco platicó para Debate la noche anterior a la cirugía que se le realizó en un hospital de la avenida La Marina de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y confesó que no se operaba por vanidad, sino debido a los estragos que le dejó la pasada cirugía bariátrica a la que se sometió.

"Te juro que no lo hago por vanidad, sino porque la piel de mi cara me cuelga demasiado y eso no me agrada mucho.

Si Dios quiere, en abril del año que entra voy a continuar con otras partes de mi cuerpo porque he perdido más de 35 kilos y ahora el cuerpo lo está resintiendo. Y algo muy bueno de esto es que mi piel se va donar a niños con quemaduras."

De acuerdo con el parte médico que ofreció el cirujano Rigoberto Arámburo a las 14:45 horas en el consultorio de la clínica, indicó que Julio Preciado fue sometido a un rejuvenecimiento facial, llamado también blefaroplastía superior e inferior, y levantamiento de cuello.

“Julio se encuentra en perfectas condiciones de salud y la cirugía resultó un éxito. Iniciamos entre 08:30 y 09:00 de la mañana y terminamos entre 11:30 y 12 del mediodía. Gracias a Dios, todo el proceso se realizó sin ninguna complicación.”

El especialista dijo que Julio Preciado estaba muy interesado en mejorar esas partes de su cara y con todo el manejo médico y la preparación adecuada lograron realizar la cirugía con éxito.

Precisó que Julio está en perfecto estado de salud e incluso minutos después de la operación logró platicar con él. El equipo de médicos de nefrología y cardiología que atienden al cantante en Guadalajara también estuvieron en la cirugía para atender cualquier complicación que pudieran surgir.

“Los médicos de Guadalajara se vinieron para estar todo el tiempo estabilizando el centro del riñón, y como se lo dije a Julio, este era el mejor momento para operarse.”

Esta noche, “El Gigante de la Banda” la pasará en el hospital bajo observación médica debido a todos los antecedentes con su estado de salud, particularmente por el trasplante renal al que fue sometido hace dos años, y si todo marcha bien, mañana por la mañana será dado de alta. “Estoy seguro que Julio estará contento con los resultados.

Por el momento tiene algunas molestias en la cara, pero en cuestión de unas semanas se recuperará”, puntualizó el especialista.

Esta cirugía es solo el inicio de un procedimiento estético que el año entrante continuará realizándose en otras partes del cuerpo y toda esa piel restante la donará a niños con quemaduras.