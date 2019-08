Julio Preciado necesita trasplante de riñón con urgencia

Julio Preciado quien no se ha dado por vencido ante las constantes recaídas que ha sufrido en los últimos meses, dijo para el programa Ventaneando que necesita un trasplante de riñón con urgencia pues el que tiene podría durarle solamente dos años.

"Me voy caminando poco a poquito mi problema renal, mi problema con el riñón es necesario el trasplante ya lo saben, que tenga un familiar o algo que padezca de esto lo sabe esto no se cura más que con diálisis y un trasplante, los doctores me recomendaron que tengo riñón para año y medio, dos años todavía que me está funcionando en hemodiálisis, y me están recomendando que la donación la haga uno de mis hermanos o un familiar cercano... dijo Julio en entrevista.

Mientras tanto sus fans al escuchar sus declaraciones le mandaron las mejores vibras al grupero quien es una leyenda en la música del regional mexicano donde ha colocado varios éxitos en la radio.

"No deseo que nadie pase por algo así, aveces solo donadores de sangre es muy difícil de conseguir ojalá que todo salga bien, Julio se te desea pronta recuperación eres un gran hombre se te quiere y respeta que Dios te cuide y te de mucha mucha salud", le escribieron.

Recordemos que el último evento en el que Julio estuvo presente en su natal Mazatlán fue durante una convivencia con el pequeño Jonathan quien padece cáncer, por lo que el cantante le dedicó varias melodías al menor quien se mostró muy emocionado.

Cabe mencionar que otras de las celeridades que necesitó un trasplante de riñón con urgencia fue la cantante estadounidense Selena Gomez, quien padece lupus, por lo que una de sus mejores amigas Francia Raisa, le dio uno de los suyos causando conmoción en redes sociales por la verdadera amistad que le tiene a la famosa.

Más noticias