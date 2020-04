Julio Preciado ofrece concierto virtual de pie y desde su tierra, Mazatlán.

Mazatlán, Sinaloa.-Después de casi tres meses y medio de aislamiento en Guadalajara y Mazatlán, el cantante Julio Preciado se dice feliz de estar junto a su familia y en casa. Además, aprovechó su mejoría luego del transplante de riñón al que tuvo que someterse, para ofrecer un concierto virtual para sus seguidores.

Renovado. Visiblemente más delgado, contento, saludable y vestido con bermudas color caqui, camisa polo en tono ladrillo y su rosario colgado al cuello, “El Gigante de la Banda” inició la transmisión el viernes 17 de abril vía Facebook. Acompañado de un tecladista, el artista detrás de grandes éxitos de la música tradicional de tambora inició su presentación con Almohada, melodía romántica que hiciera famosa “El Príncipe de la Canción”, José José.

Lo que destacó es que Julio arrancó su concierto de pie, algo que desde hace un buen tiempo no podía hacer debido a sus problemas de trombosis venosa en sus piernas.

“Creo que ya debo estar cantando de pie, la crisis ya pasó. Tenía mucho que no cantaba de pie y este es un momento muy significativo para mí”, mencionó el intérprete al término de la primera intervención musical.

Agregó que quiere sentirse fuerte para que, cuando sea su regreso a los escenarios, estar en óptimas condiciones. Aunque por momentos de la transmisión estuvo sentado, logró hacer parte del Facebook live de pie, lo que lo mantuvo satisfecho.

El show continuó con Tus mentiras, Lo que no fue no será, Y ahora te vas. Se llegó el momento de cambiar un poco de género y para ello se tocó una cumbia del cantautor Iván Beltrán.

Amar y querer y Como este loco también fueron parte de esta tarde musical. De ahí, Preciado dio voz a Sigues sin mí, que explicó, iba a ser el corte promocional de su primer disco como solista, sin embargo, por cuestiones con la compañía no lo dejaron sacarla entonces.

En el espacio donde se realizó la transmisión, dijo Julio que es su egoteca, un área en la que atesora imágenes y reconocimientos que ha recibido durante sus 33 años de carrera, en los que confesó que ha tenido más satisfacciones que problemas.

Mi eterno amor secreto, Lo pasado, pasado, y Tu cárcel cerraron el espectáculo virtual de una hora y 3 minutos de duración, en el que Julio Preciado aprovechó para agradecer a los doctores, enfermeras y personal médico que hoy en día está arriesgando su salud por ayudar a enfermos de Covid-19 e invitó a todos a quedarse en casa.