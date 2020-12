Julio Preciado regala sonrisas a los pequeños

A un con la situación de la pandemia y lo difícil que ha sido para él este 2020 en cuestiones de salud, el cantante Julio Preciado salió de su casa para llevar juguetes, ropa y dulces a los niños del Ejército de Salvación y a la Ciudad de los Niños. “El Gigante de la Banda” una vez más mostró su buen corazón para hacer felices a pequeños que necesitan de la ayuda del prójimo.

Las donaciones

El Ejército de Salvación fue el primer lugar que visitó Julio Preciado. Ahí lo recibieron los capitanes Raúl Romero y Rosy Gallardo. Los niños le dedicaron una porra muy especial. Muy conmovido, Preciado agradeció a sus compañeros músicos que se sumaron a esta noble causa para hacer felices a estos niños que tanto lo necesita. Más tarde, el intérprete visitó la Ciudad de los Niños, donde también fue recibido con mucho amor y aplausos de los pequeños. Les dedicó un mensaje muy especial de amor y esperanza para estas fechas decembrinas.

El 2020: un año difícil

Durante las donaciones que realizó Julio Preciado, también compartió cómo fue su 2020, cómo cerrará el año y sus propósitos para el 2021. Dijo que al parecer va a cerrar el año bien después haber vivido 32 días de encierro a causa del dengue que padeció. Detalló que fue algo bastante difícil porque no podía expulsar de su cuerpo la enfermedad como comúnmente lo hacen las personas a través de las altas calenturas y aseguró que el mayor riesgo era perder su trasplante de riñón.Expresó que en los últimos días se ha sentido muy bien y compartió que el día de su cumpleaños lo pasó acostado, mientras que su familia lo festejó desde la cochera de su hogar. Con un buen sentido del humor y haciendo referencia a sus enfermedades, “El Gigante de la Banda” expresó que Dios ya le soltó el castigo, además de que el Señor le da las peores batallas a los mejores guerreros, y él, ya le demostró que es un gran guerrero.

Julio Preciado dedicó un mensaje con sus deseos para que los mazatlecos reciban el año 2021 con mucha salud.

Cerrará el año en familia

El cantante aseguró que le habría gustado cerrar el año trabajando, pero por la pandemia fue imposible así que este 2020 lo cerrará en familia tranquilamente. Con respecto a la situación del Covid-19, el cantante lamentó lo que se está viviendo en otras ciudades, y principalmente en Mazatlán. Agregó que si la gente no se sigue cuidando, no habrá una solución a esta enfermedad a corto plazo. Sobre si estaría dispuesto a vacunarse con el Covid-19, Julio Preciado dijo que sí aceptaría. Además está en la primera etapa, clasificado como personas de alto riesgo. Aseguró también que prefiere sufrir cualquier tipo de reacción a esta vacuna a morir a causa de esta enfermedad. Preciado aprovechó también para hacer un llamado a las personas a que se pongan en el lugar de los doctores, quienes en estas fechas no van a estar con sus familias por estar cuidando a la gente que por no tener las medidas debidas estará internada en el hospital.

Anhela tener salud y trabajo en el 2021.

En el próximo año Julio Preciado lo que más anhela es tener salud y trabajo. Destacó que entre sus proyectos esta tramitar la visa para ir a Estados Unidos y es la Banda el Recodo, quien lo está ayudando. Así mismo espera muy pronto trabajar en Estados Unidos. Adelantó también que grabará con dos jóvenes talentos que salieron triunfadores del reality show Buscando a las Estrellas. Otro de sus planes es grabar a su hija Yuliana, a quien apenas hace tres días la descubrió que cantaba, lo cual para él fue una gran sorpresa. Por último el cantante compartió un mensaje a todos para invitarlos a que reciban el año con mucha salud, pues aseguró que lo demás llega por añadidura.