Julio Preciado sorprende al anunciar su retiro de los escenarios

Julio Preciado espera con ansias regresar a los escenarios y cantarle a todo su público, quien ha estado muy al pendiente de su salud tras el trasplante de riñón al que se sometió hace unos meses. "Yo dije que la próxima vez que me subiera a un escenario para cantarle al público lo haría de pie, así que esa es mi meta, yo no quiero que la gente vea a Julio Preciado sentado, sí mi rehabilitación me lo permite, voy a regresar de pie", comentó el cantante en entrevista con TVyNovelas.

Luego de varios años de trayectoria musical, Julio Preciado quiere pasar más tiempo con sus seres queridos, "después de esta oportunidad que Dios me está dando, voy a trabajar uno o dos años, máximo tres, con eso sería suficiente para mí. Me he dado cuenta que necesito estar con mi familia, antes el trabajo me absorbía demasiado y no les daba el tiempo, ahora extraño a mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos, a toda mi gente".

"Esta enfermedad me ha enseñado a valorar lo que tengo en casa y que, por el momento, no he podido disfrutar debido a mi recuperación".

Asimismo el cantante sinaloense confirmó a TVyNovelas su retiro de los escenarios:

Definitivamente, como lo dije, en máximo tres años me retiro, después de 33 años de carrera.

Julio Preciado se recupera satisfactoriamente de su trasplante de riñón; ¿qué es lo primero que hará cuando la recuperación se haya dado en su totalidad?..."¡irme a Mazatlán! Con eso me doy por bien servido", expresó el intérprete de la música sinaloense.

