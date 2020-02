Julio Preciado y lo que no hará ya, tras su trasplante de riñón

El cantante Julio Preciado, originario de Mazatlán, Sinaloa, México, se dice agradecido con Dios por la nueva oportunidad de vida que le está dando tras el trasplante de riñón al que se sometió hace unos días en Guadalajara, Jalisco.

En entrevista con Pati Chapoy para su programa Ventaneando, Julio Preciado habla de cómo se siente tras unos días de haber sido operado y recibir un riñón de su hija Yuliana.

El Gigante de la banda modificará muchas cosas en su vida, cuenta a Pati Chapoy, y tiene muchas ganas de ir a El Vaticano.

No podré comer jamás en mi vida nada crudo, jamás comer toronja, ni uvas, por ejemplo; no usaré nada de cremas ni perfumes, entre varias cosas más."

En la misma entrevista, Julio reconoce que ha vuelto a nacer; es católico y agradece a Dios por haberle regalado una nueva oportunidad para vivir.

Dios me está dando una oportunidad de vida y no la quiero desaprovechar. Quiero viajar más, en plan de paseo con mi familia, porque antes me encerraba tanto en mi mundo del trabajo y no lo hacía."