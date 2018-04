Julión Álvarez sobre Chucho Pérez: somos compas y tan tan

Tras ser relacionado con el empresario Jesús Pérez Alvear, mejor conocido como “Chucho” Pérez, quien es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico (lavado de dinero), Julión Álvarez aseguró que tiene una buena relación con él, la cual no terminaría ni siquiera si resultara culpable.

Julión Álvarez comentó en rueda de prensa el pasado fin de semana previo a su show en el palenque de la Feria del Caballo en Texcoco:

Asimismo Julión Álvarez aclaró que su representante no es "Chucho" Pérez: "No es mi representante. Mi representante es mi hermano Ricardo Álvarez Montelongo".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a "Chucho" Pérez, de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación y también de Los Cuinis, mediante la promoción de conciertos en ferias como las de Aguascalientes y Metepec.

El Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sumó a Chucho Pérez como narcotraficante especialmente designado por actuar "en nombre de cárteles mexicanos facilitando el lavado de dinero".

Luego de que lo relacionaran con Chucho Pérez, Julión Álvarez manifestó que no le molesta, pues sí lo conoce. En entrevista para el programa de Grupo Fórmula, Ciro por la Mañana, señaló:

No me molesta, no me causa ninguna incomodidad; tal cual así lo digo, sí lo conozco, sí conozco a Chucho Pérez, sí hemos tenido una relación de trabajo, referente al medio artístico; él tiene más años que un servidor dedicándose al medio.