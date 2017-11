Julión Álvarez acude a la PGR porque tiene una gran duda

El cantante chiapaneco, intérprete de temas como "La María" y "Tú no tienes la culpa", se presentó en las instalaciones de la SEIDO para pedir le notifiquen sobre cualquier acción legal en su contra, luego de que EU lo acusó de lavar dinero.

La información se da este día en distintos portales de noticias.

El cantante acudió de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, luego de que fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, "El Tío", identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

El chiapaneco dijo que su presencia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fue para dejar sus datos personales, con el fin de ser notificado por las autoridades de cualquier acción y comentó que sus cuentas bancarias continúan congeladas.

De acuerdo con funcionarios federales, Julión se entrevistó con el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, y con el titular de la Unidad Especializada en Investigación contra el Lavado de Dinero.

Sus palabras.

Julión habló ante algunos medios de comunicación, y dijo:

De acuerdo a los primeros datos, el cantante arribó al edificio alrededor de las 12:30 horas y desde ese momento se puso a disposición de las autoridades, pues su presentación fue en forma voluntaria, es decir, sin orden de ningún tipo.

Trascendió que el chiapaneco tenía mucho interés en visitar la referida unidad de investigación, pues desea conocer a fondo su situación jurídica, además de enterarse de la resolución respectiva al amparo que solicitó hace algunas semanas para descongelar sus cuentas bancarias.

A inicios del pasado agosto, el cantante y el futbolista Rafael Márquez, junto a otras 20 personas, fueron incluidos en una lista de colaboradores del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Alista disco.

El cantante de norteño banda aseguró en días pasados que ha mantenido su estima y ganas de continuar en la música gracias al aplauso del público, más que cualquier premio que le pudieran dar.

En entrevista con El Universal, el exintegrante de la Banda MS destacó que no tiene sentimientos encontrados de estar nominado al Grammy Latino, que se entregó el pasado 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y que no podrá asistir a la ceremonia.

"Ya nos hicimos a la idea de no poder asistir a la entrega de esos galardones, no toca, no nos tocó y a lo que nos tengamos que limitar, pero por algo las cosas suceden así. Creo que lo más valioso para cualquiera es el aplauso y la preferencia del público, que es lo que me da fuerza y muestra de ello es que nos siguen invitando a las alfombras rojas".