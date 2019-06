Julión Álvarez confirma que va a ser papá por segunda vez

Julión Álvarez confirma a través de Instagram que, efectivamente, va a ser papá por segunda vez y está contento por ello. En días pasados se rumoró la noticia en varios portales de noticias y programas de entretenimiento, y este día él lo confirma.

Una publicación compartida de ᶜ ᴴ ᴬ ᴹ ᴼ ᴺ ᴵ ᶜ (@chamonic) el 31 May, 2019 a las 5:17 PDT

Julión Álvarez, quien es originario de Chiapas y se lanzó como solista con el tema "Corazón mágico", años atrás, hace público en un video que coloca en Instagram que él y su esposa se encuentran esperando a su segundo hijo.

Lo prometido es deuda. Se los tenía que decir, y soy amigo de muchos medios, por lo que no se me hacía justo decirlo a unos y a otros no, es por eso que lo hago público aqui", dijo.