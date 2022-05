Julión Álvarez conmueve a fans al acudir a iglesia; agradeció por salir de la lista negra de la OFAC

Estos son algunos de los comentarios de sus fans: "bendito Dios, todo salió bien, seguiré apoyándote como siempre mi Julión ❤️", "que bueno que regresas a Spotify, me haces la más feliz", "si se pudo, te esperamos en Estados Unidos", "la justicia a veces tarda, pero llega, bendiciones siempre, a seguirla rompiendo", "jamás me fui, siempre estuve apoyándote, siempre confíe en que todo se iba a solucionar" y muchos más.

En días recientes, el cantante chiapaneco dio a conocer que su nombre ya no estaba en la lista negra de la OFAC . "Hoy, bendito Dios, es algo que les podemos compartir", manifestó en una rueda de prensa en la Ciudad de México.

Debido a sus supuestos vínculos con Raúl Flores Hernández, Julión Álvarez fue incluido en la lista negra de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Como consecuencia, sus cuentas en USA fueron congeladas, así como sus visas. Además de no poder presentarse en aquel país, su catálogo musical fue sacado de las plataformas Spotify, Deezer y YouTube.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.