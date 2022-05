Julión Álvarez finalmente ha sido eliminado de la lista negra del OFAC

México.- La mañana de este viernes, el cantante mexicano Julión Álvarez apareció entre las actualizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se informó que, finalmente, ha sido eliminado de su lista negra y sus penalizaciones han sido borradas.

Julio Cesar Álvarez Montelongo, nombre real del intérprete, fue señalado en 2017 de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández "El Tío", un empresario presuntamente ligado al Cartel de Sinaloa que enfrenta un proceso en el Distrito de Columbia en Washington.

El cantante había sido relacionado con el narco, motivo por el cual atravesó problemas financieros y de imagen, declaró. En la misma fecha también fue acusado el exfutbolista internacional mexicano Rafa Márquez, quien abandonó la lista en septiembre de 2021.

Cabe destacar que, todo aquel individuo incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), recibe como castigo la congelación de sus cuentas bancarias e inversiones en Estados Unidos, además, se les suspendes visas y se les impide usar el sistema financiero del país.

En 2021, durante una entrevista con Ventaneando, Julión Álvarez declaró que vivió discriminación tras la acusación. "A mí ya me tocó vivir la discriminación, así tal cual, de: 'Por favor, aquí no puede estar, por favor retírese'. Yo de: 'Que se quede mi señora y yo me voy'. Y fue de: 'No, por favor, retírese'", relató el cantante.

Tras su eliminación de la lista negra de la OFAC, el cantante ofreció una conferencia de prensa para compartir su emoción y recordó que cumplió su promesa, aquella que hizo en 2017, de limpiar su nombre y esclarecer los señalamientos.

"Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, me hablan mis abogados 'Felicidades amigo, hemos llegado y estás libre'", compartió muy emocionado.

