¿Julión Álvarez fue el tercero en discordia entre Valentín Elizalde y Nathaly Fernández?

El cantante Julión Álvarez desmintió en una entrevista con Yordi Rosado haberle "bajado" la novia al fallecido Valentín Elizalde. El llamado "Rey de la taquilla" tiene más de 10 años de matrimonio con Nathaly Fernández, quien fue una de las bellas novias que tuvo "El gallo de oro". Julión señaló que ni siquiera llegó a conocer al cantante de temas como "Soy así", "Vete ya" y muchas más. Aseguró que meses después de haber conocido a la hoy mamá de sus hijas, supo que había tenido una relación amorosa con Valentín.

"¿No fue nada real lo de Valentín Elizalde, que si tú se la bajaste?", le preguntó Yordi Rosado a Julión Álvarez, respondiendo con un inmediato "¡no!". El cantante originario de La Concordia, estado de Chiapas, México, contó haber conocido a Nathaly Fernández tiempo después del asesinato de Valentín Elizalde, en una comida con algunos amigos.

No conocí ni a Valentín, pocas veces he hablado de lo que es mi relación con mi señora, mi esposa, yo andaba en las cantinas cuando Valentín era exitoso.

"Pasa lo de la desgracia de él, después empiezo a trabajar, empiezo a salir porque yo me la pasaba en Mazatlán (Sinaloa), cuando empiezo a salir, en una de esas conozco a Nathaly sin saber exactamente quién era, es más, yo no sabía como se había llamado la novia de Valentín", manifestó el cantante del Regional Mexicano.

Asimismo Julión Álvarez aclaró que Nathaly Fernández fue una novia de "El gallo de oro", no su viuda como muchas personas piensan. En la charla con Yordi Rosado, ex conductor y productor del programa "Otro rollo" con Adal Ramones, se desvivió en halagos hacia su esposa.

"Lo digo hasta la fecha, es una persona que yo siento que no me equivoque con la mamá de mis hijas y no nada más yo, la gente que conoce a mi esposa y que nos conoce como familia, como pareja, yo creo es algo también de lo que me pueden festejar y decirme que soy muy afortunado, yo creo que no me equivoque con la persona que escogí como madre de mis hijas".

Foto: Instagram @lospasosdejulion

Julión Álvarez y Nathaly Fernández contrajeron matrimonio en abril de 2011; la sencilla pero bella ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Tesitán en Zapopán, estado de Jalisco, México. Fruto de su amor procrearon a sus adorables hijas María Isabel y María Julia.

En el 2007 en una entrevista con el programa "La historia detrás del mito" que se transmitía por TV Azteca, Nathaly Fernández comentó habló sobre su relación con Valentín Elizalde. "Cuando empezamos, él me contó toda esa parte de su vida y me dijo: 'tengo tres niñas de diferente mamá, con la primera pasó esto, con la segunda esto y la tercera esto, la niña está todavía chiquita, quiero serte sincero y no esconderte nada', me habló con la verdad y me preguntó que si lo aceptaba así y pues, dije: 'sí, está bien pero quiero que me demuestres que estás conmigo' y así me lo demostró".