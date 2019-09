Julión Álvarez habla de su esposa en serie de Valentín Elizalde

La serie biográfica de Valentín Elizalde, cada vez está más cerca, pues su primo, Fausto Tano Elizalde, quien es la cabeza del proyecto, asegura que esto sigue en pie y tras esto, muchas personas comenzaron a preguntarse si Nataly Fernández formaría parte del elenco.

La razón de los cuestionamientos es que Nataly, quien es ahora esposa de Julión Álvarez, fue una de las novias de 'El Gallo de Oro', por esto, los fanáticos y los medios se cuestionan si ella estaría dispuesta a participar.

En una pequeña entrevista, Julión Álvarez fue cuestionado sobre el tema y el cantante aseguró no haber pensado absolutamente nada sobre eso.

Nosotros, gracias a dios, tenemos nuestra vida muy punto y a parte, y lo que no fue en nuestro año, no nos hace daño, son temas muy externos a mi familia y ni siquiera lo he pensado", dijo.

También se le preguntó si permitiría que el nombre de su esposa aparezca en la serie biográfica y el cantante de la mejor manera respondió:

Ni siquiera lo he pensado, no sé si se pueda o no se pueda, qué piense o qué venga, no lo sé, no he tocado el tema y ni lo he pensado si quiera".