Julión Álvarez se convertirá en padre por segunda ocasión

Julión Álvarez al parecer se convertirá en padre por segunda ocasión y es que a no más de un año de traer al mundo a la pequeña María Isabel, su esposa de nuevo está embarazada.

Dicha información fue sacada por el periodista Gabriel Cuevas, pero fue el programa Fórmula Dominical, quien confirmó la noticia sobre el intérprete de "La Sonrisa Obligatoria" y "Esta Noche Se me Olvida".

Por si fuera poco otros periodistas revelaron que Nataly Fernández, ya tiene cuatro meses de gestación aunque se desconoce si el bebé será niño o niña.

Aunque se espera con muchas ansias que el Rey de la taquilla, confirme la noticia en redes sociales se ha visto como Julión está disfrutando de la mejor manera el haberse convertido en padre, pues presume los momentos más enternecedores a lado de su pequeña.

Por si fuera poco Julión está volviendo a cobrar fuerzas en los escenarios después de estar ausente por un largo tiempo luego de un problema que tuvo con la justicia tras haber sido involucrado en el delito de lavado de dinero, pero todo salió a su favor ya que fue declarado inocente.

Rafa Márquez involucrado en el mismo problema

Durante varios años se dio a conocer que el Departamento del Tesoro, estaba tras algunas empresas en las que el futbolista estaba involucrado como prestanombre, por lo que la noticia causó gran impacto en el mundo del espectáculo ya que el deportista es considerado un gran ejemplo.

Recordemos que Rafa Márquez está casado con la modelo Jaydy Michel, con quien ha mantenido una relación muy solida desde hace algunos años, juntos han formado una gran familia la cual presumen en redes sociales.

Adiós al Atlas

La semana pasada Rafael Márquez renunció a su salida como presidente deportivo del Atlas, por lo que ofreció una conferencia de prensa donde agradeció por haber sido parte del proyecto desde agosto del año pasado.

"Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", escribió Márquez en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe mencionar que el mundo del deporte y el espectáculo siempre han estado relacionados y es que es común que las celebridades y deportistas mantengan una relación desatando la locura ante la prensa.