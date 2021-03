Julión Álvarez se dice preocupado por sus hijas a años de haber sido señalado

Ciudad de México.- Con una actitud optimista y confiado en que pronto obtendrá una resolución favorable a cuatro años de haber sido señalado como prestanombres en negocios ilícitos, fue como se mostró el máximo exponente del norteño banda, Julión Álvarez, sin embargo lo que dijo preocuparle es lo que podrían vivir sus hijas a raíz de ello.

En conferencia virtual, el cantante de las mulas de Moreno contó un poco sobre su situación legal que desde hace algunos años lo orilló a ser víctima de señalamientos y discriminación que han afectado su vida y teme que todo eso también afecte el desenvolvimiento de sus dos hijas.

“Tengo dos niñas chiquititas y no sé lo que venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas por ser mis hijas, por cómo me tienen ahorita de un ‘testaferro’ de alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos", mencionó.

“Ya me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente, fue la primera. Llego a un lugar donde acostumbro ir a cenar con mi señora que estaba embarazada; llego, pido, no me sirven y me acerco… me hablan y me dicen que tienen instrucciones de que no puedo estar aquí”, agregó.

Así mismo declaró que durante ese mismo hecho no lo dejaron quedarse en el establecimiento y lo invitaron a retirarse del lugar junto con su familia, así mismo otras situaciones que han afectado a sus familiares por relación de parentesco. Postura que mencionó se le hace injusta por el hecho de que sus familiares también sean tachados por algo que no les corresponde.

En cuanto a su proceso legal, aclaró que se encuentra retrasado por la pandemia de Covid-19, sin embargo, la investigación continúa, en tanto a ello apuntó que no teme, ya que sabe el camino que ha recorrido.

"En Estados Unidos es un señalamiento de que nos están investigando, que desgraciadamente se retrasó... Estoy seguro y es el camino que recorrí y cómo lo recorrí", mencionó.

Así mismo mencionó que se encuentra tranquilo y no duda que muy pronto obtenga una resolución favorable.