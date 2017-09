Julión Álvarez, sin traje ni sombrero, reaparece en redes

Como es por muchos sabido, ante los señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, las cuentas oficiales de Julión Álvarez en Facebook e Instagram, fueron dadas de baja.

Quizá lo que muchos no saben, es que el cantante llamado El Rey de la Taquilla, si tiene otra cuenta oficial en redes sociales.

Así mismo, el cantante chiapaneco reapareció en redes sociales para aclarar que debido al problema legal que enfrenta en Estados Unidos, el único medio con el que cuenta para comunicarse con sus seguidores es a través de la plataforma del pajarito azul.

En un video publicado en su cuenta @julionalvarez (la cual esta verificada) comentó:

“Para informarles a todos ustedes que no tenemos ninguna red oficial en Instagram, no hay Facebook, no hay nada, lo único que hay oficial de nosotros y que nosotros manejamos es el Twitter @julionalvarez con una sola z”.