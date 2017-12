"Jumanji" todo un reto para el menor de los Jonas Brothers

Nick Jonas, exmiembro de una de las "boy bands" más célebres del siglo XXI, Jonas Brothers, dijo en una entrevista, con motivo del estreno de "Jumanji: Bievenidos a la jungla", que "actuar es como estar en un grupo de música, hay que encontrar el ritmo con los demás".

"La música es increíble por sí misma, especialmente para un compositor como yo", explicó el artista estadounidense, que recibió este lunes su primera nominación a los Globos de Oro, a la mejor canción original por "Home", del filme de animación "Ferdinand".

"Me encanta poder hablar al público de mis propias experiencias, pero actuar es coger las palabras de otros y ajustarlas a mi voz y mi personalidad, desarrollando el personaje", añadió.

"Al final", continuó, "hay que bailar con el resto de los actores. Puedes pensar que va a ser un vals y acabas haciendo un tango. Es como estar en una banda, hay que encontrar el ritmo con los demás".

La cinta, una continuación del filme original estrenado en 1995 y protagonizado por Robin Williams, cuenta con Jake Kasdan como director y un elenco liderado por Dwayne Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y el propio Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquirirán nuevas personalidades (se convierten en los avatares disponibles) con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

"Fue una experiencia realmente única, nunca había hecho algo de esta escala", reconoció Jonas, que debutó como actor en el telefilme "Camp Rock" y posteriormente ha aparecido en cintas como "Careful What You Wish For" (2015), "Goat" (2016) y series como "Scream Queens" y "Kingdom".

"'Jumanji' es otro nivel, así que traté de absorber todo lo que podía a la hora de trabajar con gente de este calibre", manifestó Jonas, quien reconoció haber experimentado ciertas dudas durante el rodaje de esta superproducción, una de las cintas más esperadas por el público para esta Navidad.

"Es imposible no sentirse un poco intimidado. Estaba hecho un manojo de nervios en el primer día de rodaje. Tenía mi mayor escena, cuando se presenta mi personaje. Eran como tres páginas de diálogo, pero todos me hicieron sentir cómodo y bienvenido", explicó.

Su personaje encierra el mayor misterio de la película y, en parte, tiene relación con el guiño de la historia al personaje de Alan Parrish, a quien dio vida Robin Williams en la obra original.

"Cada vez que ruedo más películas siento que tengo más confianza", admitió el joven de 25 años mientras combatía el fuerte viento que soplaba en Oahu (Hawái), donde se rodó la cinta.

"Cantar es algo que me viene de forma natural y siempre ha sido así, pero siento que estoy creciendo como actor y me gusta escoger proyectos con los que arriesgo", agregó.

De hecho, Jonas acaba de concluir el rodaje de "Chaos Walking", un título de ciencia ficción junto a Daisy Ridley, la heroína de las nuevas películas de "Star Wars", y Tom Holland, el actual Spider-Man.

"Quiero construir una carrera que me ayude a crecer y evolucionar, pero amo la comedia y la acción, son géneros a los que siempre volveré", apuntó el artista, que lanzó el año pasado su tercer disco en solitario, "Last Year Was Complicated", y piensa mantener esa tendencia de trabajar en ambos campos.

"A la hora de elegir proyectos siempre es una combinación de algo que me apasiona y algo que sé que puede gustar a mis fans. A veces simplemente me puede atraer hacer algo diferente a lo que se espera de mí, pero siempre deben ser retos", sostuvo Jonas, que cuenta en las redes sociales con más de 30 millones de seguidores.

"A veces dan ganas de desaparecer, pero todo depende de con quién te rodeas y yo tengo el mismo grupo de amigos desde hace 15 años. Eso es fundamental para mí", finalizó.

Con información El Universal

