Jungkook, V, Jimin y J-Hope de BTS, disfrutan show de Harry Styles en Los Ángeles junto a Lizzo

La agrupación surcoreana BTS llegó a Los Ángeles, California (Estados Unidos) hace unos días en vísperas del "BTS Permission to Dance on stage - LA", que consta de cuatro conciertos presenciales en el SoFi Stadium, de su presentación en los American Music Awards 2021 y de otras actividades. Y ante su apretada agenda Jungkook, V, Jimin y J-Hope, pudieron asistir a un concierto del cantante y compositor británico Harry Styles, ex integrante de One Direction.

Harry Styles lleva a cabo su gira mundial "Love on tour" y como parte de esta, se presentó en The Forum, un recinto deportivo situado en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, California. Al coincidir con su estancia Tae, Kookie, Jiminie y Hobi, aprovecharon para ir al show y disfrutar del set list que ofreció el ex One Direction.

Aunque los Idols trataron de pasar desapercibidos, eso no fue posible, ya que varias personas que asistieron al concierto, se percataron que se trataba de cuatro de los miembros de Bangtan Sonyeondan, por lo cual publicaron fotos y videos de ellos en sus redes sociales, causando gran revuelo en plataformas como Twitter.

Durante el concierto de Harry Styles, los chicos de Bangtan conocieron en persona a la rapera y cantante estadounidense Melissa Viviane Jefferson, mejor conocida como Lizzo. Tanto los Idols como ella, publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter imágenes de este encuentro.

Los chicos de BTS y Lizzo disfrutaron al máximo el concierto de Harry Styles. Foto: Twitter @BTS_twt

El rapero, compositor y productor musical J-Hope, compartió con el ARMY un video donde muestra lo bien que la pasaron en el show de Harry Styles. En estas imágenes podemos verlos cantar a todo pulmón "Falling".

Recordemos que hace unas semanas el Golden Maknae de BTS, dio a conocer el cover que hizo de esta canción de Harry Styles. "Falling" forma parte del álbum "Fine line" que el intérprete británico lanzó en diciembre de 2019.

Por su parte Lizzo publicó en Twitter un par de selcas junto a Jimin y Tae; también compartió un video cantando "What makes you beautiful" junto a V; cabe mencionar que este tema lanzado en el 2011, fue el sencillo debut de One Direction.

"Disfruta de este breve clip de V y yo gritando 'no sabes que eres hermosa'", expresó la rapera en su publicación.

Tanto J-Hope, Jimin, V y Jungkook, así como Lizzo, asistieron a este concierto no como artistas, sino como fans de Harry Styles, un show que disfrutaron de principio a fin. Las personas que tuvieron de cerca a los integrantes de BTS y a la rapera, en verdad, fueron muy afortunadxs.