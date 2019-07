Jungkook cautiva al ARMY con su cover de Look at me de George

Jungkook, el menor de los integrantes de la banda global BTS, fue comparado por el ARMY con los mismos ángeles, esto luego de un video que compartió en Twitter donde realizó un cover del tema "Look at me" del cantante surcoreano George.

El Golden Maknae de BTS sorprendió al fandom al mostrar una faceta de su voz nunca escuchada: suave y un poco grave de lo normal, además sin ningún filtro.

En cuanto a quién es George como artista, es un cantante nuevo en la escena musical de Corea del Sur. Hizo su debut en 2018 como artista de R&B, asimismo debutó con su música en las listas de Apple Music. Su primer EP cuenta con cinco temas. Aunque su lanzamiento oficial fue el año pasado, el joven intérprete ha estado haciendo música desde 2016.

Cabe señalar que a Kookie le encanta hacer covers de sus canciones favoritas; su lista incluye See you again de Charlie Puth o Ending Scene de IU.

La reacción del ARMY ante el cover de Jungkook no se hizo esperar:

George, el cantante de la canción “Look At Me” de la cual Jungkook recientemente posteó un cover en Twitter, subió una historia a su Instagram de las búsquedas en tiempo real de Melon y como su nombre y canción estaban en los más buscado.



“El poder de BTS...” #BTS #JUNGKOOK pic.twitter.com/gAcwfovU7i — SQUAD ARMY PY 2 (@squadarmypy2) July 12, 2019

Durante el pasado BTS Festa 2019, Jungkook cautivó los corazones del ARMY con la nueva versión de Euphoria, tema que interpreta en solitario en la era Love Yourself.

Euphoria (“DJ Swivel Forever Mix”) venía acompañado de un video publicado en el canal de YouTube BangtanTV, un video en verdad tierno, con varios recuerdos protagonizados por el Golden Maknae. Las imágenes fueron tomadas con un celular por sus compañeros de BTS y por él mismo.

En dicho video se ve a Jeon Jungkook bromeando mientras se cepilla sus dientes, divirtiéndose con sus amigos de la banda, ensayando las coreografías, tocando el piano, mostrando sus dotes de fotógrafos y más. Un video que ha sacado sonrisas y lágrimas de felicidad al ARMY.

Por otra parte, BTS fue incluido en la lista de las 100 celebridades mejor pagadas a nivel mundial en este 2019, lista que publica la revista estadounidense Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. La boy band se encuentra en el puesto número 43 de dicha lista, con 57 millones de dólares como ingresos.

Forbes afirma que sus cifras se basan en números de Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan y ComScore, además de entrevistas con expertos de la industria y algunas de las estrellas. La revista estadounidense describe la lista como “el índice definitivo de quién está haciendo qué en el negocio global de la fama”.

Gran parte de este ingreso proviene de su gira mundial “Love Yourself”, así como de su gira de estadios extendida titulada “Love Yourself: Speak Yourself”. Forbes también menciona las dos películas de Bangtan (Burn the Stage y Love Yourself in Seoul), las ventas de música y los acuerdos de patrocinio, como contribución a su alta clasificación.