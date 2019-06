Jungkook comparte nueva versión de Euphoria en el BTS Festa

Jungkook ha conquistado los corazones del ARMY una vez más con el tema "Euphoria", una bella canción que el "Golden Maknae" interpreta como solista en los shows de Bangtan. Como parte del timeline del BTS Festa 2019, se lanzó una nueva versión titulada “DJ Swivel Forever Mix”.

Este mix "Euphoria" viene acompañado de un video publicado en el canal de YouTube BangtanTV, un video en verdad tierno, acompañado de varios recuerdos protagonizados por Jungkook. Las imágenes fueron tomadas con un celular por sus compañeros de BTS y por él mismo.

En el videoclip de "Euphoria DJ Swivel Forever Mix”, podemos ver a Kookie bromeando mientras se cepilla sus dientes, divirtiéndose con sus amigos de la banda, ensayando las coreografías, tocando el piano, mostrando sus dotes de fotógrafos y más. Un video que ha sacado sonrisas y lágrimas de felicidad al ARMY.

El fandom de BTS hizo tendencia mundial con el hashtag #JKOurEuphoria, donde expresaron sus emociones y sentimientos ante el lanzamiento del mix de "Euphoria".

Joon inspira a Kook a seguir sus sueños, Jin lo hace sonreír y seguir a pesar de todo, Yoongi le enseña a valorar sus méritos y capacidades, Hobi le recuerda siempre su importancia, Jimin lo cuida y hace ser valiente, Tae le hace reír y sentirse cómodo.#JKOurEuphoria @BTS_twt — Ҏatri (@buxpjmfairy) 10 de junio de 2019

Fue en abril de 2018 cuando Bangtan lanzo el video titulado “Euphoria: Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder”. El video era a la vez un impresionante cortometraje que conecta con las historias anteriores de la banda global, pero lo que más llamaba la atención es que se trataba de una canción interpretada por el menor de los integrantes de la boy band.

"Euphoria" hace sentir vivo a Jungkook

En un V Live que Jungkook hizo al finalizar el segundo concierto en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, el "Golden Maknae" habló sobre lo que siente cuando interpreta este tema en la actual gira de BTS "Love Yourself: Speak Yourself", donde una parte lo hace desde las alturas.

"Me hace sentir tantas emociones cuando yo la canto, no es por la altura o la velocidad, desde arriba ver al ARMY y las ARMY BOMBS, cada luz, expresiones faciales, oir voces, gritos, me hace sentir muy emocionante, no es ninguna broma".

Me siento tan vivo, Euphoria me sigue pareciendo una canción muy difícil, yo siempre me preocupo muchos antes de interpretarla.

"De todas formas para aliviar mis preocupaciones la practico mucho. Pero al cantarla desde las alturas me hace sentir tan feliz, en vez de otros sentimientos, así que, antes de cantarla no me preocupo por nada".

"Euphoria" fue escrita por la cantautora estadounidense Melanie Fontana, una canción que en un principio se pensó para Justin Bieber.

"No tiene un sonido muy de K-pop. De hecho, la canción que hice para ellos iba a ser supuestamente para Justin Bieber. No sé si fue él o su mánager, pero alguien lo paró. Y estoy muy feliz de que lo hiciera porque luego se convirtió en un single de BTS”, comentó anteriormente Melanie Fontana en una entrevista con Koogle TV.

Cuando "Euphoria" llegó a manos de Big Hit Entertainment, se decidió que la canción era perfecta para ser interpretada por Kookie. El tema fue incluido en el álbum "Love Yourself: Answer".