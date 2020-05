Jungkook de BTS colapsa Twitter cantando "Never not" de Lauv

Ver y escuchar cantar a Jungkook en Twitter, es todo lo que el ARMY de BTS necesitaba durante estos días de aislamiento en casa. Kookie compartió un video en la cuenta de Twitter usada por los chicos de Bangtan, donde canta el tema "Naver not" del cantautor estadounidense Lauv, con quien han colaborado anteriormente.

Desde una habitación, sentado en la cama, Jungkook encendió la cámara de su celular para luego interpretar con su hermosa y melosa voz la canción "Naver not" de Lauv.

Como era de esperarse em ARMY reaccionó de manera impresionante ante el video que publicó el Golden Maknae de BTS. Gracias al poder del fandom, la publicación de Jungkook obtuvo los siguientes records:

Se convierte en el tweet más rápido en alcanzar un millón de visitas dentro de los 10 minutos posteriores a la publicación , rompiendo su propio récord de llegar en 14 minutos.

Se ha convertido en el tweet más comentado en la historia de Twitter.

También es el tweet más rápido para obtener 10 millones de visitas (en 6 horas).

El Tweet más rápido supera los 400K (en 2 horas) y los 500K comentarios (en 8 horas).

Es el tercer tweet de BTS más visto en todos lo tiempos.

A partir de ahora, el tweet tiene 16,2 millones de visitas en 18 horas, lo que lo convierte en el tweet BTS más rápido en alcanzar esa marca.

Alcanzó los dos millones de 'me gusta' dentro de las 16 horas posteriores a su publicación, lo que lo convierte en el segundo tweet más rápido en alcanzar este hito después del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Jungkook marcó tendencia en Twitter con "Naver not" de Lauv

Con su video Kookie marcó tendencia en Twitter en todo el mundo, a los 15 minutos de haberlo publicado, mostrando gran poder e influencia.

Dominó las tendencias en el #1 en Twipple Japón.

Después de su tweet, la palabra 'BTS' tiende en Tumblr, algo que no ha sucedido antes.

Palabras clave como "Never Not" y "Lauv" fueron tendencia en las búsquedas de MelOn después de su tweet.

Los nombres japoneses de Jungkook también tuvieron tendencia en Yahoo Japan Hot Search, así como en las tendencias estadounidenses en tiempo real de Google.

Jungkook estuvo en tendencia en 82 países y distritos; con 128 palabras clave en 68 países y distritos. Tendencias en el #1 y 10 palabras clave relacionadas con él.

Cabe mencionar, que con su tweet el integrante de BTS logró atraer la atención de miles de personas que no son fans de la boy band, quienes se preguntaban " ¿quién es Jeon Jungkook? ", ya que estaban ansiosos por descubrir quién es el maravilloso cantante.

La oración fue top tendencia en las búsquedas de Twitter cuando escribes la palabra "Quién".

Quien es JEON JUNGKOOK y porq es tendencia en colombia? — Carol_26 (@ColCarol_) May 2, 2020

Quién es el único que puede superar sus propios récords?

Jungkook: pic.twitter.com/uQnxcZt0dr — Daniela ��~ (@taekook9795_D) May 2, 2020 cuenta la leyenda que cada vez que jungkook postea algo en el mes de “mayo” termina siendo algo iconico e inolvidable, solamente jeon jungkook podria pic.twitter.com/z789bxJDAE — ali ♡⃛ 7 (@93dollrs) May 2, 2020

Ante el colpaso de Twitter con el cover de Jungkook, el cantante Lauv expresó: "esto es loco", palabras que usó a manera de agradecimiento al cantante de BTS por compartir su música con toda su legión de fans, el ARMY.

THIS IS CRAZY ILY ���� https://t.co/EYXMXD7T8C — dummy (@lauvsongs) May 2, 2020

BTS colaboró con el cantautor estadounidense en una versión especial de su B-side de 2019 "Make it right".

Lauv, por su parte, en marzo pasado lanzó su álbum "How I'm Feeling (Como me siento)", conformado por 21 canciones donde el artista comparte sus pensamientos y los diferentes aspectos de su personalidad. En su trabajo discográfico el cantante incluye el tema "Who" en colaboración con Jungkook y Jimin, integrantes de la banda global BTS.

