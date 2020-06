Jungkook de BTS demuestra madurez vocal con "Still with you"

"'Still with you' me llena de pura alegría sabiendo que Jungkook las hizo pensando en nosotros, es un ángel que el mundo no merece", "amo demasiado esta canción, tanto que me hizo llorar, debieron lanzarla en otras plataformas también", "él es un chico habilidoso, tiene una gran voz y está mejorando con cada nuevo lanzamiento", son algunos de los tantos comentarios en Twitter con respecto a la nueva canción del Golden Maknae de BTS, que fue lanzada como parte del BTS Festa 2020.

Luego de escuchar a Jungkook en su solo "My Time" (incluido en Map of the Soul: 7), el Idol nos sorprende con "Still with you" (Todavía contigo). La canción es dulce y suave como su corazón y hermosa como su ser. Comenzando con el sonido de la lluvia, "Sill with you" es una balada sobre el amor sin fin, suavizado por una melodía jazzística y la voz angelical de Kookie.

En dicha y relajante canción de jazz que atrae a los oyentes, se puede sentir la sinceridad de Jungkook hacia el ARMY a través de la letra: "¿cuándo llegará ese día? Cuando nos encontremos nuevamente te miraré a los ojos y te diré que te extrañé".

Jeon Jungkook coprodujo la canción junto con Pdogg; cabe resaltar que URL de la canción en SoundCloud dice "thankyouarmy2020" (gracias Army 2020).

Sobre el tintineo de sintetizadores y guitarras suavemente rasgueadas y tambores cepillados, Jungkook canta al ARMY:

Esa suave voz tuya que me roza, por favor llama mi nombre una vez más, aunque estoy parado bajo el gélido resplandor de la puesta de sol, caminaré hacia ti paso a paso, todavía estoy contigo.

"No hay una sola luz en esta habitación, no debería estar acostumbrado a esto pero se vuelve familiar una vez más, este bajo sonido que oigo que viene del aire acondicionado, si nisiquiera tuviera esto creo que realmente podría desmoronarme, riendo juntos y llorando juntos, supongo que esas simples emociones lo eran todo para mí".

Estos son los logros que ha tenido Jungkook y su tema en solitario "Still with you" en SoundCloud, que ya supera los 6.8 millones de de streams:

La canción más rápida en alcanzar un millón de streams.

La canción con más likes en las primeras 24 horas.

La canción más comentada en las primeras 24 horas.

Debutó en el puesto #1 en la lista Top 50 de SoundCloud.

