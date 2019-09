Jungkook de BTS en rumores de noviazgo; Big Hit da explicación

Jungkook durante sus vacaciones estuvo en la Isla Geoje (en la costa sur de la provincia de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur) donde se encontró con unos amigos. De este viaje que el Golden maknae de BTS, surgió una fotografía suya en una comunidad en línea donde al parecer esta abrazando a una mujer desde atrás. Ante esto surgió una "avalancha" de rumores de que Kookie estaba en una relación amorosa.

Las redes sociales y comunidades en línea de fans de BTS se llenaron de comentarios en torno a estos rumores. La agencia de Bangtan ha desmentido que Jungkook esté en un noviazgo:

Big Hit Entertainment habla claramente sobre las afirmaciones de nuestro artista Jungkook, que se están difundiendo en las redes sociales y las comunidades en línea, no son ciertas.

Mientras estaba en la isla de Geoje durante su periodo de descanso, descubrió que sus amigos de una tienda de tatuajes también estaban visitando el área. Luego se reunió con sus conocidos de la tienda de tatuajes y otros conocidos de la isla de Geoje para una comida y tuvo una sesión de karaoke. Esta es la verdad que ha sido distorsionada.

Creemos que es desafortunado que la vida diaria personal de Jungkook durante su período de descanso se haya conocido de una manera distorsionada.

Averiguaremos si se filtró material de CCTV o si hubo filmación ilegal, y tomaremos medidas legales firmes contra la divulgación de información personal y la invasión de la privacidad. Además, anunciamos que también tomaremos acciones legales contra la propagación de rumores falsos.

Pero, ¿quien era la misteriosa joven que aparecía en la fotografía abrazada según por Kookie? Al integrante de BTS se le relacionó luego de ser publicada dicha imagen, con una artista tatuadora quien en su perfil se Instagram está como Tattooer Rennis.

Tras ser acosada por ciertas fans de Bangtan, publicó un mensaje en sus redes sociales.

En absoluto estoy en una relación con Jungkook. Publico esto debido a los rumores que se difunden online y la desafortunada situación de personas que causan malentendidos al hacerse pasar por mí.

"No dije nada porque era obvio que la gente no me creería, interpretaría mis palabras como quisiera y que recibiría respuestas aun más duras. Una vez más, me gustaría decir que no es cierto que salga con Jungkook ni que le haya tatuado mis iniciales. Simplemente somos amigos cercanos y me disculpo, ya que parece que los fans se sintieron muy lastimados a causa de mí y las personas que me rodean. No diré nada más. Solo me gustaría dejar claro que no estaba ignorando la situación ni haciendo caso omiso de todo".

Jeon Jungkook fue relacionado con ella, luego de que algunas personas del fandom de BTS, vieran el tatuaje que trae Kookie en en su mano derecha, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon de Corea del Sur. Algunas fans dedujeron que Tattooer Rennis le hizo dicho tatuaje al Idol.