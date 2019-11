Jungkook de BTS involucrado en un accidente automovilístico

Jungkook, el Golden Makane de BTS, protagonizó un accidente automovilístico que por fortuna no pasó a mayores. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 2 de noviembre, cuando Kookie conducía su auto Mercedes-Benz por una calle del vecindario Hannam en el distrito de Yongsan en Seúl, Corea del Sur. De acuerdo con el propio Idol violó una regulación de tránsito y chocó contra un taxi.

Tanto Jungkook como el taxista, recibieron atención médica en un hospital por las contusiones que sufrieron ante el choque. De acuerdo con la estación de policía de Yongsan de Seúl, el cantante de BTS no conducía en estado de ebriedad, como algunos medios coreanos han asegurado.

Al respecto, la mañana de este lunes la agencia Big Hit Entertainment ha dado una declaración oficial sobre lo ocurrido: "la policía aún no ha cerrado este caso, por lo que no podemos revelar los detalles exactos, pero Jungkook conducía su automóvil la semana pasada cuando tuvo una pequeña colisión con otro vehículo debido a su propio error. Tanto la víctima como Jungkook no sufrieron heridas graves".

Jungkook admitió que violó la Ley de tráfico Vial inmediatamente después del accidente. La escena del accidente se resolvió y el interrogatorio policial se completó de acuerdo con el debido proceso, y luego se llegó a un acuerdo amistoso con la víctima.

"Una vez más nos disculpamos con la víctima, y también expresamos disculpas por causar preocupación a los fans. Gracias", manifestó la agencia que representa a BTS.

De acuerdo con el portal Soompi, una fuente de la policía de Yongsan informó: “Jungkook conducía su propio automóvil en el área de Hannam cuando tuvo un accidente automovilístico con un taxi. El caso es actualmente una investigación interna ya que el diagnóstico médico del taxista aún no se ha recibido”.

Después de recibir el diagnóstico médico o confirmar el daño personal, Jungkook será fichado e investigado.

"Actualmente no hay planes de interrogar a Jungkook. Además, se descubrió que Jungkook no conducía bajo la influencia del alcohol después de realizarle una prueba de alcohol".

Hasta el momento el integrante de BTS no ha comentado nada sobre lo ocurrido.