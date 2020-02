Jungkook de BTS llora al leer una carta que escribió al ARMY

Jeon Jungkook, el menor de los integrantes de BTS, llora de felicidad y agradecimiento; el fiel fandom de la boy band junto con él. En un video que forma parte de "Winter Package 2020", Kookie muestra sus sentimientos a flor de piel al leer una carta que le escribió a las millones de personas que forman parte del ARMY.

Los integrantes de BTS estaban abriendo las cartas que escribieron para sus fans y el Golden Maknae no pudo evitar llorar al leer la suya. "Para ARMY. El verano caluroso nos pasó y ahora llega el invierno, estoy escribiendo esta carta desde Finlandia, con el invierno tan cerca, me he vuelto sentimental, así que miro a los tímidos mientras tantos pensamientos cruzan por mi mente. Por supuesto ARMY ocupa la mayor parte de mis pensamientos".

Cabe mencionar que el material para "Winter Package 2020" fue grabado por Bangtan en noviembre pasado. "¿A menudo estás pensando también en mí?", preguntó Jungkook al ARMY en su carta.

Mis pensamientos sobre ti están mezclados con recuerdos preciosos, espero que sientas que los recuerdos que tienes de mí también son preciosos, seré aún mejor para ti.

"ARMY para siempre, BTS para siempre. ARMY, no importa qué, sé feliz, ¿de acuerdo? te deseo salud y felicidad todos los días, ¡manténganse sanos! los quiero. Jungkook". Ante sus lágrimas, sus amigos lo consolaron.

Como el ARMY recordará, a fines de diciembre en el canal de YouTube BANGTANTV, se compartió el video "G.C.F in Helsinki" que fue dirigido, fotografiado y editado por el propio Kookie.

En el video, Jungkook ofrece al fandom una mirada detrás de escena del rodaje de BTS para "Winter Package 2020", que se filmó en Helsinki, Finlandia.

¿Qué es el G.C.F (Golden Closet Film)? Es una serie de videos que Jeon Jungkook comenzó en noviembre de 2017; el joven Idol aprovecha los viajes de Bangtan para filmar varias escenas grupales e individuales, para posteriormente crear un video acompañado con alguna de sus canciones favoritas.