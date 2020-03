Jungkook de BTS revela el misterio de su personaje en el MV "ON"

Jungkook se convirtió en el protagonista del MV de BTS correspondiente al tema "ON", sencillo principal de su nuevo álbum "Map of the Soul: 7". Algo que llamó mucha la atención del ARMY fue que al principio del video el Golden Maknae aparece corriendo y con las manos atadas con coronas, mismas que el fandom ha relacionado con la corona de espinas de Jesús.

Hace unos días BTS compartió en su canal de YouTube BANGTANTV (que tiene más de 26 millones de suscriptores), el detrás de cámaras de la filmación del MV "ON" donde Jungkook contó la verdad de su personaje en esta historia que ha inspirado al ARMY a muchas teorías muy interesantes.

Me estaba yendo bien dentro del muro, pero tenía este poder especial, la gente lo vio y dijo 'él es el diablo', me encerraron y luego me arrojaron fuera del muro.

El Golden Maknae de BTS agregó, "fui rechazado del pueblo, pero todos me están cuidando".

Sobre las teorías que el ARMY crea, V mencionó que en muchas ocasiones sobrepasan su imaginación, "cuando veo que ARMY tiene teorías sobre nuestro MV, muchas de estas van más allá de nuestra imaginación". Sobre el tatuaje que usa en la historia, Tae señaló, "estoy anticipando muchas teorías esta vez también sobre lo que esto significa".

Mientras que en Black Swan escuchábamos "Sostengo mis tobillos que han perdido el rumbo" en ON es todo lo contrario "Trae el dolor, no tengo miedo por que ya conozco el camino." Han aceptado su sombra saliendo de sus propia prisón @BTS_twt#ONMusicVideo#BringItON#방탄소년단 pic.twitter.com/aeym2tjiOt — Grecia⁷����‍♀ | [teorías y más] ������ (@taehybob) February 27, 2020

"ON" de BTS, el séptimo debut más grande en la historia de YouTube

El pasado 29 de febrero a la medianoche el MV oficial de "ON" mostró un total de 44,231,073 reproducciones a tiempo real. Posteriormente Forbes reportó la suma de reproducciones oficial de YouTube para las primeras 24 horas del video musical, luego del ajuste en el número tras el proceso de validación de YouTube.

De acuerdo a YouTube, el MV "ON" debutó con 43.8 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, lo cual lo convierte en el séptimo debut más grande en la historia de YouTube.

Forbes también reportó el pasado mes de febrero que "Kinetic Manifesto Film: Come Prima" de BTS había logrado 46.5 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, convirtiéndolo en el quinto debut más grande para un video musical en la plataforma.

¿Cómo reaccionó BTS ante su MV "ON"?