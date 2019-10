Jungkook de BTS se corta el cabello y el corazón de ARMY se rompe

ARMY, un minuto de silencio...Jungkook se despidió de su larga cabellera. En agosto pasado durante la presentación de BTS en el Lotte Duty Free Family Concert, que se llevó a cabo en Olympic Gymnastics Arena del Parque Olímpico en el sur de Seúl, Corea del Sur, el Golden Maknae causó gran furor en el fandom al mostrar su nuevo look, que consistía simplemente en una larga melena.

Posteriormente llegaron las vacaciones de Bangtan y Jungkook estuvo alejado de redes sociales, a diferencia de sus demás compañeros de la agrupación. Esporádicamente compartió fotografías al ARMY en Twitter, mostrando que su cabellera crecía más y más. Este look de kookie fue del total agrado del fandom.

La última vez que el ARMY vio al integrantes más joven de BTS con su largo cabello, fue en su histórico concierto en el King Fahd International Stadium, en la capital de Arabia Saudita el pasado viernes por la noche.

La mañana de este domingo Jeon Jungkook informó al fandom que se había despedido de su larga cabellera. En Twitter publicó una serie de fotos donde luce su nuevo corte de cabello. "Corte", expresó Kookie junto a unos emojis.

Jungkook podrá crecer, cambiar su estilo, dejar crecer su cabello, cortárselo, etc. Pero, nunca se perderá su esencia, tan única, sigue siendo Jeon Jungkook y eso es perfecto. @BTS_twt pic.twitter.com/DKz9iQm5r6

Jungkook Con El Cabello Corto Sigue Siendo Hermoso, No Hagan Como Si Fuera La Primera Vez Que Se Corta El Cabello. ����‍♀️ Se Lo Cortó Y Ya. :u Jajsksksk. Sigue Siendo El Mismo Jungkook Que Canta Y Baila, No Sean Así. �� pic.twitter.com/t2KaStTd7t

sere fea pero por lo menos no me perdi la era superior de jeon jungkook con el pelo largo porfin hice algo bien pic.twitter.com/rv4zrcjiq8

Por otra parte el fandom está en espera del comeback de la boy band surcoreana, así como del próximo mixtape del Golden Maknae.

En un anterior V LIVE de J-Hope, Jungkook dio a conocer que estaba trabajando muy duro en música por su cuenta. Tenía pensado lanzar una canción en solitario luego de que terminaran las vacaciones de Bangtan, pero al final no quedó satisfecho con el resultado, por lo que decidió trabajar más duro no solo en esa canción, sino en varias más.

La idea era compartirlo después del descanso, pero no me sentí satisfecho, así que no será una sola canción, por favor, esperen.