"Junior" de "La Familia P. Luche", habla sobre la pelea de Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean

"Esa parte también me gusta mucho de Eugenio: todo lo que ha vivido después de 'La Familia P. Luche', los Óscar, Hollywood, Australia de repente regresa y lo ves como si lo hubieras visto ayer, nos trata igual, nos invita a sus cosas como si fuéramos parte de su familia, después de eso digo: 'Eugenio es un gran ejemplo'".

Pese a la polémica pelea entre Derbez y Azcárraga Jean, en su opinión fue divertido que se volviera a hablar sobre "La Familia P. Luche" , "me emociona que la gente vuelva a sentir eso que hicimos, de actualidad, aunque los capítulos son de hace 20 años".

Luis Manuel Ávila tenía la idea de que Televisa era dueña del nombre del programa y Eugenio Derbez , de los personajes, "es algo que no sabíamos, siempre pensé que era Eugenio y Televisa".

Ha sido nuevo para todos, yo siempre pensé que 'La Familia P. Luche' le quedaba un capítulo más por vivir, no sabía que iba a ser en Twitter, pensé que iba a ser película, teatro, otra cosa.

El actor Luis Manuel Ávila , quien interpretó a "Junior" en la exitosa serie de televisión antes mencionada, habló sobre la pelea de Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean , en el programa de radio "La Caminera" con "El Capi" Pérez, Fran Hevia y Fer Gay. A manera de broma, mencionó que no esperaba que la serie, "reviviera" a través de redes sociales, en referencia a los tweets que se dedicaron el comediante y el empresario.

El esposo de la cantante Alessandra Rosaldo no se quedó callado y le respondió a Emilio Azcárraga Jean . Además de mencionarle varias acciones que comprobarían el veto de la televisora, le echó en cara ser el dueño de los personajes de "La Familia P. Luche" .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

