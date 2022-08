Junto a Alexander Acha, Paco de Miguel vuelve a burlarse de Lolita Cortés por ignorarlo en La Academia

El influencer mexicano Paco de Miguel, estuvo como invitado en uno de los conciertos de la final de La Academia 2022, para entregar los Premios OMG de TikTok, en compañía del conductor de televisión William Valdés, a los alumnos de la decimotercera generación de este reality show. El también comediante, caracterizado como "Miss Lety", causó controversia al tratar de humillar a Lolita Cortés, quien primero, con su expresión, mostró lo aburrida que estaba ante sus chistes y después, simplemente lo ignoró.

Antes de entregar el Premio OMG al "drama total", Paco de Miguel hizo referencia a las discusiones que tuvo Lolita Cortés con Alexander Acha, director de La Academia. "Pero dramas, bueno, (los de la) señora, maestra Lola, con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir porque es, repito, para los alumnos".

Esto no provocó la mínima gracia en la llamada "juez de hierro". En vez de prestarle atención a su comedia, la reconocida cantante y actriz de teatro musical, prefirió tomarse una selfie.

"Te está mirando muy fijo Lolita, creo que no le gustó ese comentario", comentó William Valdés. "No, ni siquiera lo estoy mirando", respondió quien fuera una de las críticas de esta generación de La Academia. Usuarios de redes sociales manifestaron que Lolita, ignoró de manera épica al influencer.

Paco de Miguel le echó más leña al fuego, al volver a burlarse de Lolita Cortés, ahora acompañado del cantante Alexander Acha. Caracterizado como "Miss Lety", hizo una parodia con el director de La Academia, comentándole que la "juez de hierro" le había faltado al respeto al hacerle una mueca.

Asimismo, le pidió que resolviera esta situación con Lolita Cortés o de lo contrario, pondría una queja en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Director, venga por favor, tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá hizo una mueca la cual a mí no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto. Entonces le pido por favor arregle esta situación o si ella tiene algún problema conmigo venga y lo arregle y me lo diga".

Alexander Acha, hijo del cantautor mexicano Emmanuel, externó que él no podía controlar a Lolita Cortés. "Pero qué le digo, es que yo no la puedo controlar, ella viene enojada, viene de jeta, qué hago yo".

A manera de broma, Alexander Acha se le puso de rodillas a "Miss Lety", para que no se fuera a quejar a la SEP, pues si lo hacía, toda la producción de La Academia recibiría un fuerte regaño.

Algunos usuarios de redes sociales, aplaudieron a Paco de Miguel por haberse tomado esta situación con el mejor humor, mientras que otros lo criticaron por tratar de humillar a Lolita Cortés.