Junto a sus hijas, Angélica Rivera y "El Güero" Castro celebran la Navidad

Angélica Rivera, la exprimera dama de México celebra esta Nochebuena la llega de la Navidad junto a su expareja y padre de sus hijas José Alberto 'El Güero' Castro, así se dio a conocer gracias a una imagen que compartió su hija Sofía Castro.

Hace unos días, Sofía Castro y su hermana Fernanda hablaron de cómo celebrarías las festividades de Navidad este año a causa de la pandemia de covid-19, donde revelaron que la pasarían junto a sus padres Angélica Rivera y El Güero Castro, mismos que tiene varios años separados.

"Está padre que pasemos Navidad con mi papá y mi mamá y que se lleven súper bien, lo estoy diciendo desde ahorita porque seguramente el 24 vamos a subir una foto en este bello árbol", confesó Sofía Castro a sus seguidores en Youtube.

Así como fue anunciado, la actriz mexicana exesposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto se reunió esta noche con sus tres bellas hijas: Sofía, Fernanda y Regina, a quienes procreó con el productor de televisió José Alberto Castro, hermano de la actriz Verónica Castro.

Merry Christmas form our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió Sofía Castro en Instagram.