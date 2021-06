"Jura que se ve bien": Atacan a Edwin Luna por quitarse la camisa en un concierto

México.- En un reciente concierto de La Trakalosa de Monterrey, el vocalista Edwin Luna se lució ante los miles de asistentes al evento, luciendo una voz envidiable, sus mejores pasos de baile en el escenario y hasta un físico que dejó sin habla a muchos de sus fanáticos.

El cantante, mientras estaba en el escenario, decidió mover su cuerpo al ritmo de la música de una manera muy atrevida, que evidenció lo bueno que es para el baile, y continuó quitándose la camisa que llevaba para lucir su marcado físico y posteriormente tirar la prenda al público.

Aunque muchos de sus seguidores se derritieron ante la acción, pues no temió en mostrar un abdomen marcado y pectorales de infarto, a muchos otros no les llamó nada la atención esto, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

Después de que el cantante Edwin Luna se quitara la camisa arriba del escenario y luciera su cuerpo sin temor al qué dirán, las críticas se volvieron muy duras, a pesar de que sus compañeros de La Trakalosa de Monterrey se mostraron muy divertidos con él.

"Jura que se ve bien", "Pero el jura que está muy bueno, pobrecito", "Ay, que hombre tan rídiculo, que bábaro", "Que naco", "Que ridiculo ahora se encuera como su vieja tal para cual", fueron algunos de los comentarios para el esposo de Kimberly Flores.

Desde hace tiempo, Edwin Luna se convirtió en una figura de burla para muchos, por lo que las críticas siempre están a la orden del día, además, desde que se casó con la influencer fitness Kimberly Flores, todo esto aumentó, pues ella también es atacada de manera frecuente, sin embargo, es algo que mantiene a los dos sin cuidado.