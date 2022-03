"Justicia para todos", esposa de Cristian de la Fuente agradece oraciones a su hija, herida de bala

La semana pasada el actor chileno Cristian de la Fuente cumplió 48 años de edad, sin embargo, conmemoró un año más de vida entre la angustia y la desesperación. El que debió ser un alegre cumpleaños en compañía de sus seres queridos, se vio opacado por la delincuencia; justo ese día su hija Laura de la Fuente, fue herida de bala durante un intento de asalto en su natal Santiago de Chile.

La joven es fruto del matrimonio del protagonista de telenovelas, con la conductora de televisión Angélica Castro, quien en una reciente publicación en las stories de su cuenta en Instagram, agradeció a todas las personas que han estado al pendiente del estado de salud de su hija.

"No hay palabras suficientes para agradecer tanto amor infinito, oraciones, mensajes, pensamientos positivos, luz y energía, que nos han acompañado en días tan dolorosos y difíciles", expresó la esposa de Cristian de la Fuente.

Afortunadamente, Laura de la Fuente está fuera de peligro y recuperándose en casa. "Gracias por ser parte de este milagro y mucha fuerza a todas las familias que lo están pasando mal o que han vivido una situación de violencia".

La también actriz Angélica Castro mencionó compartir con todas aquellas personas que están pasando por lo mismo, "este amor y luz infinita, fuerza y justicia para todos". Asimismo, pidió a todos sus seguidores tener fe "en que volveremos a vivir en nuestro Chile de antes", en referencia a un país seguro.

Detalles que ha recibido la hija de Cristian de la Fuente, a manera de apoyo ante lo ocurrido.

El pasado 10 de marzo, Cristian de la Fuente había ido por su hija al colegio y al llegar, Laura le pidió llevar a una de sus amigas a su casa. En el trayecto, en una zona donde tuvo que detener su marcha, una persona se acercó, golpeó el cristal de la puerta y al voltear, "veo una pistola", contó ante varios medios de comunicación, a las afueras del hospital donde fue atendida su hija.

Ante esto, su reacción fue acelerar de inmediato para huir del delincuente: "en eso el tipo me apunta y yo reacciono a acelerar, estaba en una rotonda, me subo y cuando hago eso, el tipo dispara. Y me fui, iba contra el tránsito y no sabía si el tipo me estaba siguiendo, no sabía nada".

Momentos después se dirigió a una clínica. Los médicos le informaron que ante la violenta encerrona él tuvo leves lesiones, sin embargo, su hija resultadó lesionada por el disparo. La bala atravesó una de las piernas y se incrustó en la otra. "Al final tuvo tres impactos con una sola bala, la mitad de la otra bala quedó en el auto, me pudo haber llegado a mí o a la amiga de Laura".

Leer más: Valentina Elizalde muestra espectacular mural en honor a su papá Valentín Elizalde, "El gallo de oro"

Al igual que su esposa, Cristian de la Fuente agradeció a sus seguidores "por sus mensajes de apoyo, Lau sigue avanzando paso a paso...literal. Hoy tuvo control y está mejor, así que a seguir rezando, vamos que se puede".