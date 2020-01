Justin Bieber, a 10 años del lanzamiento de su canción Baby

En redes sociales el cantante canadiense Justin Bieber, recordó que hace ya 10 años se llevó a cabo el lanzamiento de una de sus canciones más exitosas, "Baby". En ese momento ya se había convertido en poco tiempo en todo un astro del pop a nivel mundial. Su legión de fans ("beliebers") sumaban a millones y millones de personas de muchos países de todo el mundo.

Justin Bieber compartió en redes sociales la imagen de la portada del sencillo "Baby", canción que lo catapultó al estrellato. "10 años", expresó el esposo de la modelo Hailey Baldwin. El productor musical Scooter Braun (quien lanzó la carrera de Justin), manifestó en el post del cantante: "han sido 10 años más que emocionantes, aquí estaremos para los próximos 10".

Recordemos que fue en 2008 cuando Scooter Braun navegaba en internet; en la plataforma YouTube encontró el video de un jovencito cantando, en ese momento Justin Drew Bieber tenía 14 años de edad. Usaba un peinado peculiar; al percatarse del talento que ese jovencito tenía, lo buscó y su puso en contacto con su familia; cabe mencionar que al principio su mamá se mostró desconfiada.

Tras rezar con los pastores de su iglesia y recibir el apoyo necesario, permitió que su hijo viajara solo junto a Scooter Braun a Atlanta, Georgia (Estados Unidos), para que grabase su primera demo; una semana después de su llegada a Estados Unidos, Justin tuvo la oportunidad de cantar para Usher, quien se interesó en él; posteriormente Justin firmó un contrato con Raymond Braun Media Group (RBMG), una empresa conjunta entre Scooter Braun y Usher.

El primer sencillo de Justin Biber fue "One time" de su álbum debut "My World", pero sería "Baby" de su segundo disco el tema que lo llevaría directo al estrellato. Dicha canción que lanzó junto al rapero Ludacris, se convirtió en su mayor éxito hasta el momento, ya que se ubicó en la quinta posición de la lista de sencillos más escuchados en los Estados Unidos y alcanzó las primeras diez posiciones en siete países.

Cabe mencionar que no todo fue bueno; el video de "Baby" tuvo el récord no grato de ser el vídeo con mayor "no me gusta" en el portal de YouTube, con más de 9,5 millones de votos en contra, hasta el 13 de diciembre del año 2018, cuando fue superado por el YouTube Rewind 2018.