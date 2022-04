Justin Bieber anuncia otro tema sorpresa con Don Toliver, "Honest"

Madrid. Sin apenas tiempo para que sus seguidores se hagan a la idea, Justin Bieber ha anunciado que este viernes, 29 de abril, lanzará un nuevo tema que llevará por título "Honest" y que lo unirá de nuevo al cantante y rapero estadounidense Don Toliver.

Ambos artistas ya participaron en el tema "Don't go" que el DJ Skrillex pubicó el pasado año y que, inicialmente, estaba previsto que se incluyera en el LP de la estrella canadiense "Justice" (2021).

Aquel fue el penúltimo disco de Bieber, que solo unas semanas después lanzó por sorpresa el EP "Freedom", su tercer trabajo en poco más de 12 meses, confirmando que estaba de vuelta y pleno de energía y de proyectos tras atravesar uno de los períodos más difíciles de su vida.

Don Toliver. Foto de Instagram

De hecho, tras el éxito de "Purpose" (2015), inició un largo período de silencio discográfico en el que estuvo centrado sobre todo en su recuperación personal.

Bieber, que inició su carrera como estrella infantil con "My World" (2010), reconoció que en el pasado había abusado de las drogas y que, "superado" por "el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones", luchó contra la depresión y la ansiedad y el deseo que "no querer vivir más".

Por si fuera poco, y ante los rumores que había despertado su deterioro físico, en 2021 anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

Leer más: ¿Nervioso? El día que Paco Stanley se quedó sin palabras ante la belleza de Verónica Castro

"Me ha costado años recuperarme de todas esas terribles decisiones, recuperar relaciones rotas y cambiar mis hábitos al relacionarme. Afortunadamente se me bendijo con gente extraordinaria que me quiere y ahora estoy atravesando la mejor etapa de mi vida", celebraba más recientemente Justin Bieber, intérprete de "Sorry", en alusión directa a su matrimonio en 2018 con la modelo Hailey Baldwin.