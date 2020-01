Justin Bieber busca desesperadamente alcanzar el #1 con "Yummy"

Usuarios de Internet han señalado que el cantante canadiense Justin Bieber ha comenzado desesperadamente a exigir a sus fanáticos que compren múltiples veces su nuevo sencillo "Yummy", para lograr hacerse del lugar número uno en la lista más famosa de la música, Billboard Hot 100.

De acuerdo con algunos internautas, el cantante busca llamar la atención de su exnovia, Selena Gomez, quien recientemente alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 con "Lose you to love me", el primer sencillo de su nueva era musical titulada "Rare".

Estas acusaciones podrían confirmarse con los videos e imágenes que Justin ha estado compartiendo en sus redes sociales oficiales, pues en una reciente transmisión en vivo reveló que busca obtener ese número uno y pidió ayuda a sus beliebers para lograrlo.

Justin bieber me esta pidiendo que compre su canción multiples veces en itunes. No puedo creer. https://t.co/b6W1OFRV7r — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 11 de enero de 2020

Pero esto no terminó ahí, el cantante comenzó a subir imágenes para motivar al público para que compre su canción en iTunes, Google Music y pide que la reproduzcan la mayor cantidad de veces posibles en las plataformas oficiales de streaming, en donde se cuentan las reproducciones como una compra cada una.

Además, se crearon varias versiones de la canción que se publicaron en YouTube, tales como el video oficial, lyric video, animated video, video reacciones de sus beliebers, video con influencers, peleas de comida y video con coreografía, esto sólo por mencionar algunos.

Cabe mencionar que ahora las reproducciones que se obtienen en cada una de las plataformas ya mencionadas suman las vistas que se hagan como si fueran una compra por vista y con altas cantidades de reproducción lograría alcanzar el número uno que el cantante tanto busca.