Justin Bieber desaparece todos sus tatuajes y arranca 2021 con estreno musical

México. El cantante Justin Bieber, quien está casado con Hailey Bieber, ambos sin ser padres aún, asombra a sus fans porque repentinamente desapareció de su cuerpo todos sus tatuajes y además arranca el 2021 con un estreno musical.

Justin Bieber, cantante de temas como Sorry y Holy, de 26 años de edad, decidió quitarse sus tatuajes para salir sin ellos en su nuevo videoclip al tema Anyone, donde da vida a un boxeador de la década de los años 70.

Y es a través de su cuenta de Instagram donde Biebe se muestra en el momento que le quitan los tatuajes. A su lado posan dos maquillistas, quiene se encargan de cubrir sus tatuajes.

No hay tatuajes para nadie", publica Justin, quien también es intérprete de otros éxitos como Let me love you, Sorry, Baby y Yummy.