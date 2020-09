Justin Bieber estrena "Holy" junto a Chance the Rapper, canción cristiana de su nueva era musical

Justin Bieber es un hombre nuevo, atrás quedó aquel joven problemático quien en septiembre del año pasado hizo fuertes revelaciones, entre estas, que a los 19 años de edad comenzó a consumir drogas y se volvió irrespetuoso con las mujeres. Asimismo mencionó que estaba en tratamiento psicológico por depresión y ansiedad. El cantante del pop ha llevado a cabo una profunda introspección de vida, lo cual se verá reflejado en su nueva era musical. JB ha dado una muestra de lo que se viene para su trayectoria musical con su nueva canción "Holy".

Justin Bieber lanza su nueva canción "Holy" ("Santo" en español), en colaboración con el rapero estadounidense Chancelor Jonathan Bennett, mejor conocido como Chance the Rapper. Esta es la primera canción cristiana que el joven cantante canadiense lanza en todos los años que lleva en la industria musical.

"Holy" la nueva canción de Justin Bieber, viene acompañada de un video musical dirigido por Colin Tilley (quien recientemente grabó el video picante "WAP" de Cardi B y Megan Thee Stallion). En el videoclip podemos ver al cantante interpretando a un trabajador petrolero que se queda sin empleo, a consecuencia de la actual crisis que se vive a raíz de la pandemia del COVID-19. El video también es protagonizado por la actriz afroamericana Ryan Destiny, una enfermera quien trabaja en un asilo de ancianos; su corazón se rompe en mil pedazos ante la muerte de uno de los adultos mayores con quien más apego tenía.

La situación económica de la pareja interpretada por Justin Bieber y Ryan Destiny se complica aún más, que terminan siendo desaolojados del hogar donde vivían. Al estar en la calle el destino pone en sus caminos a Wilmer Valderrama, un militar que regresa a casa y que los invita a comer con su familia. Al final del video podemos ver a los personajes alrededor de la mesa, tomados de la mano y rezando.

El nuevo video musical de Justin Bieber, "Holy", se encuentra en el #3 de tendencias de videos en YouTube. Foto: Instagram @justinbieber

La nueva canción cristiana de Justin Bieber, "Holy", representa un canto a la fe y la idea de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un rayo de esperanza que aparece para ayudarnos. Una parte de la canción dice:

Escucho mucho sobre los pecadores, no creas que seré un santo, pero podría bajar al río porque la forma en que el cielo se abre cuando nos tocamos, si, me esta haciendo decir. Que la forma en que me abrazas...se siente tan santo. Corriendo hacia el altar como una estrella de la pista, no puedo esperar otro segundo, porque la forma en que me abrazas, abrázame...abrazarme se siente tan santo.

En sus redes sociales el rapero Chance the Rapper comentó ante el lanzamiento de la nueva canción de Justin Bieber: "hola a todos mis amigos, seguidores y fans, hice una de mis canciones más importantes con uno de mis amigos más solidarios y realmente quiero que la escuchen esta noche cuando se estrene. Sé que este disco te hará sentir algo y sé que ese sentimiento es amor. Todo lo que te pido es que tuitees #Holy hoy y le hables a alguien sobre la canción. Llevamos un tiempo rockeando juntos y el hecho de que estés leyendo esto es un acto de amor en sí mismo. Por favor, explota #Holy todo este fin de semana y compártelo con tantas personas como puedas. Este es el comienzo de una nueva era para todos nosotros. Dios es amor, paz".

Justin Bieber junto a su amigo Chance the Rapper. Foto: Instagram @justinbieber

En septiembre de 2019 en su proceso de introspección, Justin Bieber confesó sus pensamientos más oscuros. "Es difícil levantarte de la cama cada mañana y tener una gran actitud cuando estás abrumado con tu vida, tu pasado, tu trabajo, demás responsabilidades, emociones, tu familia, las finanzas y las relaciones amorosas. Cuando sientes como hay un problema y luego otro y luego otro. Un ciclo de decepción, tras decepción, a veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Sientes que nada va a cambiar"

Puedo empatizar contigo completamente. No puedo cambiar mis pensamientos. Soy afortunado de tener a gente en mi vida que continua animándome a seguir. Ves que tengo a, coches, elogios, logros, premios y a pesar de eso me sentía incompleto.

"¿Te has fijado en cuál es el resultado de la mayoría de las estrellas infantiles? Hay una presión demencial y responsabilidad puestas en un niño cuyo cerebro, emociones, lóbulo frontal (el que toma las decisiones) no están desarrollados todavía. Sobre los 20 años tomé la peor decisión que podría haber hecho y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a ser una de las más ridiculizadas, juzgadas y odiadas del mundo. Estar en el escenario, según los estudios, es un subidón de dopamina que no te da casi ninguna otra actividad y esos subidones y bajones son difíciles de llevar".

Justin Bieber resaltó que Dios lo ha ayudado mucho en todo este proceso. "Me ha llevado años enderezar esas decisiones terribles, arreglar esas relaciones rotas y cambiar mis hábitos en las relaciones. Afortunadamente Dios me ha bendecido con gente extraordinaria que me quiere. Ahora estoy navegando por la mejor etapa de mi vida, el matrimonio. El cual es una nueva, loca e increíble responsabilidad, aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser bueno, humilde y todas las cosas que aparentemente te hacen ser un buen hombre".

Todo esto es para decir que aún cuando las circunstancias parecen estar en tu contra tienes que seguir luchando. Jesús te ama, sé bueno hoy. Sé audaz hoy y ama a la gente hoy no por tus estándares sino por el amor perfecto y que nunca falla de Dios.

