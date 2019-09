Justin Bieber hace fuertes y profundas confesiones de su vida

Justin Bieber compartió un amplio texto en sus redes sociales donde habló a profundidad y sin tapujos sobre el "monstruo de la fama". Como las beliebers saben, JB lleva más de dos años lejos de los escenarios y en tratamiento psicológico por depresión y ansiedad. En su proceso de introspección ha confesado sus pensamientos más oscuros.

El joven ídolo del pop ha revelado su consumo de drogas, cómo sobrevive a la fama y haber abusado de sus relaciones. Justin Bieber confiesa haber sido irrespetuoso con las mujeres, ante esto, muchos deducen que esto habría terminado su noviazgo con Selena Gomez.

Te comparto el texto publicado por Justin Bieber:

"Es difícil levantarte de la cama cada mañana y tener una gran actitud cuando estás abrumado con tu vida, tu pasado, tu trabajo, demás responsabilidades, emociones, tu familia, las finanzas y las relaciones amorosas. Cuando sientes como hay un problema y luego otro y luego otro.

Un ciclo de decepción, tras decepción, a veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Sientes que nada va a cambiar.

Puedo empatizar contigo completamente. No puedo cambiar mis pensamientos. Soy afortunado de tener a gente en mi vida que continua animándome a seguir. Ves que tengo a, coches, elogios, logros, premios y a pesar de eso me sentía incompleto. ¿Te has fijado en cuál es el resultado de la mayoría de las estrellas infantiles? Hay una presión demencial y responsabilidad puestas en un niño cuyo cerebro, emociones, lóbulo frontal (el que toma las decisiones) no están desarrollados todavía.

Sabes que no he crecido en un hogar estable, mis padres me tuvieron con 18 años, estaban separados sin dinero, aún jóvenes y también rebeldes. Como mi talento iba en progreso me convertí en super famoso y eso ocurrió en un lapso de 2 años, mi mundo entero dio una vuelta.

Pasé de ser un chico de 13 años de un pequeño pueblo, a ser aclamado por todos sitios del mundo con millones de personas diciéndome lo mucho que me querían y lo genial que era.

No sé tú, pero la humildad viene con la edad. Oyes esas cosas siendo un crío y te las acabas creyendo. La racionalidad viene con la edad y vas progresando en la toma de decisiones (una de las razones por las que no puedes beber hasta los 21); todo el mundo lo hacía todo por mí así que nunca aprendí los fundamentos de la responsabilidad.

En ese punto, tenía 18 años sin tener conocimientos del mundo real, con millones de dólares y acceso a todo lo que quisiese.

Este es un concepto aterrador para cualquiera. Sobre los 20 años tomé la peor decisión que podría haber hecho y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a ser una de las más ridiculizadas, juzgadas y odiadas del mundo. Estar en el escenario, según los estudios, es un subidón de dopamina que no te da casi ninguna otra actividad y esos subidones y bajones son difíciles de llevar.

Te habrás dado cuenta de que un montón de grupos y gente que está de tour acaba pasando por una fase de abuso de drogas, y creo que es debido a no ser capaz de manejar esos grandes subidones y bajones que van asociados al hecho de trabajar entreteniendo a los demás.

Empecé a tomar drogas con frecuencia a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me convertí en un resentido, es un irrespetuoso con las mujeres, y estaba enfadado.

Me volví distante hacia todo aquel que me quería y me estaba escondiendo tras el caparazón de la persona en la que me había convertido. Me ha llevado años apartarme de todas esas malas decisiones, de arreglar las relaciones y de cambiar los hábitos en ellas. Sentí que nunca podría dar marcha atrás.

Me ha llevado años enderezar esas decisiones terribles, arreglar esas relaciones rotas y cambiar mis hábitos en las relaciones. Afortunadamente Dios me ha bendecido con gente extraordinaria que me quiere. Ahora estoy navegando por la mejor etapa de mi vida, el matrimonio. El cual es una nueva, loca e increíble responsabilidad, aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser bueno, humilde y todas las cosas que aparentemente te hacen ser un buen hombre.

Todo esto es para decir que aún cuando las circunstancias parecen estar en tu contra tienes que seguir luchando. Jesús te ama, sé bueno hoy. Sé audaz hoy y ama a la gente hoy no por tus estándares sino por el amor perfecto y que nunca falla de Dios”.