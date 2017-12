Justin Bieber podría recibir el 2018 en Cozumel

El cantante canadiense Justin Bieber fue visto bajar de una aeronave en el aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo, según informaron fanáticos a través de redes sociales.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el Oct 17, 2017 at 1:43 PDT

Además, algunos testigos de la sorpresiva visita de Justin a México destacaron que el joven de 23 años de edad se tomó selfies con empleados del aeropuerto.

Pero al parecer Bieber no se quedará mucho tiempo en México, pues según sus seguidores el cantante sólo realizó una parada de rutina con el fin de que se revise su aeronave como ya ha sucedido en otros viajes.

Diciembre 30: Fotos de Justin Bieber visto en México. pic.twitter.com/QTSvNt6bEE — Bieber News (@JBAfansclub) 31 de diciembre de 2017

Según reporte de distintos portales de noticias, decenas de fans mexicanos lamentan no poder estar en Cozumel para poder tomarse una foto con su ídolo; sin embargo esta información no ha sido confirmado.

El cantante ya había estado de visita en 2016 en Tulum, por lo que no se descarta que haya visitado de nuevo dicho destino turístico.

Justin Bieber vía Instagram Stories: pic.twitter.com/OQVDb1xcwU — Bieber News (@JBAfansclub) 31 de diciembre de 2017

La llegada de Justin Bieber a Cozumel se habría registrado el viernes pasado, pero aún hay mayor información al respecto.

TE PUEDE INTERESAR:

Mamá de Selena Gomez, ¿al hospital por Justin Bieber?

La relación entre Selena Gomez y el cantante Justin Bieber provocó una ruptura inesperada: la de la cantante con su mamá.

Según varios medios estadounidenses, go no soporta ver a su hija junto al cantante canadiense, ya que no guarda un buen recuerdo de la primera parte de la relación de noviazgo, entre 2011 y 2015.

Foto: AP

Teefey tiene miedo que su hija vuelva a sufrir por una nueva pelea con Justin Bieber, ya que la primera vez fue muy dolorosa. Y con ese temor, la madre de la cantante descubrió que Selena Gomez y Bieber están acudiendo a terapia de pareja para afianzar de nuevo su relación.

Una noticia que, según TMZ, produjo un ataque de ansiedad en Mandy y terminó con ella en el hospital.

TMZ asegura que madre e hija mantuvieron una fuerte discusión, y que ante el estado de nervios de su madre, la cantante decidió llamar a una ambulancia para que la trasladara al hospital.

Un disgusto que contrasta con la alegría de la madre de Justin Bieber, que recientemente aseguró que se encuentra feliz con la reconciliación de la pareja.

Después del incidente, medios norteamericanos descubrieron que la cantante y su madre dejaron de seguirse en Instagram.

Fue hace unos meses cuando Selena Gomez decidía poner punto y final a su relación con el cantante The Weeknd, para volver a los brazos de Justin Bieber.

Foto: AP

Los jóvenes no confirmaron aún su reconciliación, pero las imágenes de ambos paseando de lo más acaramelados por Los Ángeles no dejan lugar a dudas.

QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE:

JLo confiesa por qué terminó con Ben Affleck.

Jennifer López y Ben Affleck conformaron hace unos 13 años una de las parejas más románticas, sólidas y espectaculares en el mundo del espectáculo internacional, sin embargo todo acabó repentinamente.

Thank you @ireneroth for this custom sweatshirt from your awesome new collection!! ❤️�� Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 5:29 PDT

Ben y Jennifer estuvieron juntos por 17 meses, se comprometieron y hasta eligieron una fecha para contraer matrimonio. Pero la presión de la prensa provocó la ruptura de "Bennifer".

Luego de 13 años del romance, JLo contó a Vanity Fair la verdad detrás de la relación con Affleck, aquella que se robó las portadas de los medios desde 2002 a 2004.

JLo expresó que el inicio de los problemas vinieron tras el rotundo fracaso de la película "Gigli", que ambos protagonizaron.

"Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo", confesó la estrella latina de 48 años.

La ex pareja grabó un videoclip juntos: "Jenny from the block". En dicho material, JLo plasmó la presión y el acoso que sufrieron de los medios de comunicación .

La intérprete también sostuvo que el quiebre con Affleck fue un golpe muy duro a nivel emocional, hasta que pudo salir adelante.

"Mi relación con Ben se autodestruyó frente al mundo entero. Fue algo de dos años para mí hasta que me levanté de nuevo", se sinceró.

Sus vidas tomaron caminos diferentes. JLo estuvo casada con Marc Anthony por 10 años y Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner en 2004, de quien se separó en 2015.

Y hoy es feliz con Álex.

En la actualidad, Jennifer López está enamorada de Álex Rodríguez. Recientemete, ambos dieron detalles del romance que los une. La pareja reveló cómo se conocieron y cómo fue la primera cita que dio inicio a la relación amorosa que actualmente los une.

#VanityFair December Issue @arod ��: @mariotestino Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 10:29 PDT

Según contó la estrella internacional a la prensa internacional, la primera vez que ella y Álex se vieron fue en 2004, cuando Marc Anthony, su expareja, tuvo una participación en un partido de baseball en el que ex beisbolista jubaga.

Luego de varios años sin verse, el reencuentro se dio en Beverly Hills. J.Lo estaba almorzando en un restaurante y vio a Rodríguez pasar. "Le grité '¡Alex!'. Soy una de las personas más tímidas cuando pasan estas cosas, pero fue una de esas situaciones en las que sentí que tenía que hacer algo que normalmente no hago", narró la artista.

"Él me miro y le dije, 'soy Jennifer'", continuó la artista tras aclarar que aquella vez estaba vestida como su personaje en "Shades of Blue". I hope you are all smiling big today!!! You make my heart and soul smile and I ❤️you @arod #missingthis #love #happiness #secondact Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 8:28 PDT

A los pocos días, él la llamo y la invitó a cenar. A diferencia de Rodríguez, Jennifer consideró que aquella salida era una cita.

"Estaba muy charlatán, a lo mejor pensó que yo iba a ser una persona muy ruidosa, pero no, me dediqué a escucharlo. Me hablaba sobre sus planes, sobre su retiro del baseball, sobre como se veía casándose otra vez... todas esas cosas de las que normalmente no hablas en una primera cita. No sé si él consideraba la cena como una cita, pero yo sí", dijo.

Rodríguez aclaró que él pensó que era una salida para conservar, sin embargo cuando Jennifer le contó que estaba soltera, la historia dio un giro.

About last night... Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:03 PDT "Asumí que nos veíamos de noche por su cronograma de trabajo, pero en un momento ella me dijo que estaba soltera y ahí tuve que levantarme y re ordenar mis pensamientos. Fui al baño y reuní el coraje para mandarle un mensaje de texto", comentó.

Luego de aquel día, las salidas entre Jennifer y Álex se hicieron frecuentes. La pareja oficializó su romance en abril de este año. Fueron vistos por primera vez juntos en la ceremonia del MET Gala 2017 realizado en Nueva York.