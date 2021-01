Justin Bieber presume en Instagram el paseo en motocicleta más divertido de su vida

México. El cantante Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin disfrutan juntos de unas vacaciones inolvidables en Hawái y comparten imágenes a sus fans en las que aparecen felices y es él quien causa ternura con una en la que posa en su motocicleta y en la que ha hecho el paseo más divertido de su vida.

Justin Bieber goza disfrutando con su motocicleta en la montaña, así se le puede ver en una imagen que coloca en su cuenta de Instagram y en cuyos mensajes una fan le dice: "¡adorable!". El famoso cantante canadiense aparece sin camisa, muestra sus tatuajes y también una sonrisa.

Bieber, quien promociona actualmente el tema Anyone, con el cual está arrasando con las reproducciones en YouTube, al igual que su esposa Hailey se han olvidado de la rutina en la que se envuelven en sus compromisos de trabajo y estoso días han sido inolvidables para ellos, puesto que la palabra diversión es la única que figura en sus vidas.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Justin Bieber y su esposa Hailey se han hecho acompañar en estas vacaciones por Joe Termini, amigo de ambos, y juntos celebran por años de amistad con un viaje donde han comido mucho, pero también han disfrutado de los bellos escenarios en Hawái.

La pareja de jóvenes goza al máximo de su matrimonio y en poco más de dos años que llevan unidos, juntos han viajado por distintos países del mundo en plan de vacaciones o trabajo. Hailey siempre lo acompaña en sus compromisos de trabajo y en sus respectivas redes publican algunos de esos momentos.

Justin y Hailey se casaron en secreto en septiembre de 2018 y en octubre de 2019 tuvieron otra ceremonia en el resort de lujo Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, según informó en su momento la revista People.

Pero Justin y Hailey tuvieron una segunda boda y a ella asistieron familiares y amigos más cercanos, la cual se realizó después de que se comprometieron en el verano de 2018 y se casaron en secreto meses después en un juzgado de la ciudad de Nueva York.

Justin ha tenido una brillante carrera artística. En febrero pasado (2020) durante el inicio de la pandemia, lanzó su quinto álbum de estudio, Changes, y en noviembre recibió tres nominaciones al Grammy. Junto a su esposa lanzaron en mayo la serie de telerrealidad The Biebers on Watch.

Justin es uno de los cantantes más queridos y admirados en la actualidad en muchos países del mundo gracias a su música, Y recientemente presumió su musculatura en el detrás de cámaras de la realización de su nuevo video al tema Anyone.

Anyone ha tenido un excelente recibimiento por parte de los seguidores del cantante y en el video al mismo interpretó a un boxeador, por lo que tuvo que quitarse temporalmente los tatuajes que lleva en su cuerpo; en sus redes publicó algunos videos en los que se ve cuando los están cubriendo con maquillaje.

Bieber es un joven muy creativo y talentoso, puesto que ha debutado como youtuber y lo hace bastante bien, por lo que el número de seguidores ha aumentado con el paso de los días. En su canal de YouTube habla de música, religión, de sus amigos, su infancia y de lo difícil que ha sido posicionarse como uno de los mejores cantantes en la actualidad.

Los inicios de Bieber en la música

Cuando Justin Bieber tenía doce años de edad formó parte de un concurso de canto y quedó en segundo lugar, por lo que su madre, orgullosa, subió a YouTube el video, luego otros y de esa manera lo dio a conocer en el Internet. Dos años más tarde ya tenía 90 mil suscriptores, según información en su biografía.

El éxito llegó a la vida de Bieber sorpresivamente y más después de que un famoso ejecutivo lo contactó, luego de ver sus videos, y le consiguió una audición para Island Records, casa discográfica que lo contrató a finales de 2008.

Y en julio de 2009 Bieber y el equipo que lo apoyaba en ese entonces dan a conocer One time, tema que se coloca en la decimosegunda posición en la lista de éxitos Canadian Hot 100 y luego alcanzó la decimoséptima ubicación en la lista Billboard Hot 100.