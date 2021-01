Justin Bieber presume su musculatura en Anyone, su nuevo video

México. El cantante Justin Bieber, quien es uno de los cantantes más queridos y admirados en la actualidad en muchos países del mundo gracias a su música, presume su musculatura en el detrás de cámaras de la realización de su nuevo video al tema Anyone.

A través de su cuenta personal de Instagram Justin Bieber, originario de Canadá, comparte algunas fotografías que se tomó en los ensayos de la grabación de dicho video y emociona a sus seguidoras porque pueden apreciar parte de su cuerpo sin ropa.

Bieber, quien está casado con Hailey Baldwin, hija del famoso actor Alec Baldwin, arrancó el 2021 con el lanzamiento de su nuevo tema Anyone en el que interpreta a un boxeador y para tal efecto tuvo que quitarse de su cuerpo temporalmente todos los tatuajes que tiene.

En Instagram también el apuesto joven mostró el momento en el que se ve que le están quitando los tatuajes, que son alrededor de 60 y significan mucho para él. "No hay tatuajes para nadie", publicó Justin, intérprete de otros éxitos como Let me love you, Sorry, Baby y Yummy.

Bieber, quien también es youtuber, ha contado en varias entrevistas sobre sus tatuajes que en estos él habla sobre religión, música, sus amigos, familia y el amor por la vida y su hoy esposa Hailey Bieber.

En su nuevo video, Justin intepreta a un boxeador y se hace acompañar en el mismo por una guapa modelo; ambos protagonizan una historia romántica. El video ya circula en YouTube y a tan solo horas de su publicación logró 5.1 milllones de visualizaciones en dicha plataforma.

Y el detrás de cámaras del video citado ha sido del agrado de los seguidores de Bieber y también ha causado gran furor, ya que en cuestión de horas logró superar los 3 millones de likes en Instagram.