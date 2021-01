Justin Bieber recuerda en redes el día en que fue arrestado en Miami

México. El cantante Justin Bieber, originario de Canadá y quien promociona actualmente el tema Anyone, en cuyo video interpreta a un boxeador, comparte en redes sociales una fotografía en la que se ve cómo fue el día en que lo arrestaron hace siete años en Miami, Florida, Estados Unidos.

Justin Bieber menciona en Instagram que fue un duro momento en su vida el que atravesó cuando lo arrestaron, pero con el tiempo ha podido sanar esa herida, y agrega que no se siente orgulloso de quien era en ese tiempo, pero gracias a eso pudo salir adelante y cambiar como persona.

Hace 7 años hoy me arrestaron, no es mi mejor momento. No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. También usaba demasiado cuero para alguien en Miami."