Justin Bieber revelará imágenes inéditas sobre su boda

Justin Bieber está lanzando una serie documental sobre la creación de su nuevo álbum en YouTube, la plataforma donde el cantante originalmente comenzó su carrera musical hace más de una década.

YouTube anunció el martes que "Justin Bieber: Seasons" debutará el 27 de enero. La serie de 10 episodios seguirá a la estrella del pop mientras graba su primer álbum nuevo desde 2015. Antes de lanzar su canción debut en 2009, Bieber ganó popularidad al publicar su actuaciones de canciones de portada en YouTube.

"Cuando comencé, YouTube me proporcionó una plataforma y una comunidad donde podía compartir música, experiencias y momentos con mis fanáticos", dijo Bieber en un comunicado. “Se siente genial asociarse con YouTube para esta serie documental original. Quiero que mis fanáticos sean parte de este viaje ".

Bieber, de 25 años, lanzará una nueva canción, "Yummy", el viernes. Su álbum más reciente fue "Purpose", que presenta los éxitos "Sorry", "Love Yourself", "What Do You Mean?" Y "Where Are U Now", una colaboración con Diplo y Skrillex que le valió a Bieber su primera vez. Premio Grammy.

YouTube dice que la serie "presentará una mirada detrás de escena de la vida privada de Bieber, incluyendo imágenes nunca antes vistas de su boda con Hailey Bieber y su día a día junto a aquellos en su círculo íntimo". También muestra a Bieber reflexionando "sobre los altibajos de crecer en el ojo público mientras invita a sus fanáticos en el viaje que lleva al lanzamiento del álbum más esperado y más personal de su carrera".