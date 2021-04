Justin Bieber sorprende con el lanzamiento de su nuevo disco "Freedom"

Estados Unidos. El cantante canadiense Justin Bieber dio a conocer sorpresivamente un nuevo disco con canciones inéditas; "Freedom" se titula el EP.

Los temas de Justin Bieber se caracterizan por un sonido sosegado, negro y urbano, entre el hip hop, el r&b y el pop atmosférico, se reporta en portales de noticias como EFE.

Además, en dicha producción el famoso cuenta en las canciones con colaboraciones junto a artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly.

Los títulos de sus temas son "Freedom", "All She Wrote", "We're In This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" y "Afraid To Say".

En el verano de 2009 Justin dio a conocer su tema debut One Time, cuando tenía 15 años de edad, y de inmediato se colocó entre los primeros lugares de popularidad en más de diez países, pero antes ya se había dado a conocer en YouTube al publicar varios videos caseros.

La fama y popularidad llegaro a Justin rápidamente y hoy en día a sus 26 años de edad es uno de los cantantes más famosos en todo el mundo y también de los más seguidos en las redes sociales.

Justin es uno de los cantantes que ha logrado más ventas en la historia y es ganador del Premio "Artista Del Año" de los American Music Awards en 2010 y también ha sido nominado en la 53 entrega de los Premios Grammy en las categorías de Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Pop.

